Libri per chi ama le ambientazioni d’altri tempi

I romanzi ambientati in epoche passate sono da sempre molto apprezzati da lettrici e lettori per la loro capacità di far rivivere la Storia, veri e propri contenitori di storie dove il limite tra realtà e finzione si mescola perfettamente.

Sempre in equilibrio tra fantasia e ricostruzione, infatti, queste opere narrative ci permettono di conoscere gli usi e i costumi di un tempo che non abbiamo mai vissuto, attraverso una trama spesso affascinante e avvincente.

Ecco quindi tre nuovi titoli per chi ama le ambientazioni di altri tempi: la storia della famiglia Effinger, un affresco della Germania ebraica tra Ottocento e Novecento della scrittrice e giornalista britannica Gabriele Tergit, l’intreccio dei destini di quattro giovani segnati dai propri errori della scrittrice bestseller Julia Navarro e il divertente romanzo poliziesco storico ambientato alla corte di Maria Antonietta dell’autore francese Frédéric Lenormand.

Gli Effinger. Una saga berlinese

Autrice: Gabriele Tergit (1894-1982), pseudonimo di Elise Reifenberg Hirschmann, è stata una scrittrice e giornalista britannica di origine tedesca. Ha svolto anche il ruolo di segretaria del PEN-Center degli autori di lingua tedesca all’estero. È diventata popolare soprattutto per i suoi resoconti giudiziari e, in qualità di scrittrice, per il suo romanzo Käsebier conquista il Kurfürstendamm.

Editore: Einaudi, traduzione di Isabella Amico di Meane.

Genere: la storia della famiglia Effinger, un affresco della Germania ebraica tra Ottocento e Novecento.

Pagine: 920.

Trama: la saga degli Effinger ha inizio con Paul e Karl – figli del capostipite Mathias, orologiaio a Kragsheim – che da un piccolo paese si dirigono alla volta della Berlino cosmopolita per cercare fortuna. Ambiziosi e irrequieti, mecenati talentuosi e sensibili, ardenti patrioti e prussiani, in poco tempo gli Effinger riescono a guadagnarsi la fama di abilissimi imprenditori e a diventare una delle famiglie piú importanti della città. Ma dopo la Prima guerra mondiale, le loro certezze borghesi cominciano a sgretolarsi e piano piano anche le loro splendide feste non possono piú nascondere l’antisemitismo sempre piú dilagante e brutale.

Consigliato a… chi vuole attraversare quasi un secolo di storia e turbolenze nel cuore pulsante dell’Europa, dai radiosi anni della Germania di Bismarck a quelli devastanti della Seconda guerra mondiale.

Cosa ci è piaciuto di più: come l’autrice racconta il perduto mondo ebraico berlinese, tra gli amori, le sofferenze, le rivoluzioni politiche, ma anche gli arredi, gli abiti da sera, i caffè e i teatri.

Autrice: Julia Navarro, giornalista e commentatrice televisiva, è una delle più grandi autrici best seller spagnole. I suoi libri, costantemente ai vertici delle classifiche, hanno venduto oltre tre milioni di copie in tutto il mondo e sono stati pubblicati in più di trenta Paesi. Naufraghi del destino è il primo romanzo dell’autrice pubblicato da Tre60.

Editore: Tre60, traduzione di Daniela Elena Ruggiu.

Genere: un intreccio dei destini di quattro giovani segnati dai propri errori.

Pagine: 780.

Trama: Madrid, 1941. Fernando Garzo è il figlio di un famoso editore, condannato a morte per le sue idee politiche. Catalina Vilamar appartiene a una famiglia monarchica di proprietari terrieri che nel corso della guerra civile ha perso tutto. Eulogio Jiménez è un giovane pittore figlio di repubblicani. Marvin Brian è un poeta americano, arrivato a Madrid per seguire le orme di Cervantes. Come naufraghi in cerca di un approdo, i quattro giovani decidono di lasciare la Spagna alla ricerca di un futuro nuovo e ricco di speranza. Ma intanto scoppia la Seconda guerra mondiale…

Consigliato a… chi vuole scoprire i destini dei quattro protagonisti, viaggiando da Madrid a Parigi, da Alessandria d’Egitto a New York e Santiago del Cile.

Cosa ci è piaciuto di più: la capacità di Navarro di dipingere un grandioso affresco storico, intrecciando i destini di quattro giovani segnati dai propri errori, prigionieri dei propri segreti, travolti dai sentimenti e dal desiderio di libertà e riscatto.

L’ inchiesta du Barry. Al servizio (segreto) di Maria Antonietta

Autore: Frédéric Lenormand è uno scrittore francese , autore in particolare di romanzi polizieschi storici e di opere di letteratura infantile e giovanile.

Editore: Mondadori, traduzione di Marina Karam.

Genere: un divertente romanzo alla corte di Maria Antonietta.

Pagine: 296.

Trama: sposata da poco con Luigi XVI, Maria Antonietta è già annoiata dal suo nuovo ruolo. Merletti e fronzoli non sono certo sufficienti a intrattenerla e a riempire le sue giornate. Quando però viene a sapere del furto dei gioielli della Contessa du Barry, decide di darsi da fare e sviluppare nuove abilità, questa volta come detective. Per il bene della missione, assegna a Rose, una modista, e Léonard, un parrucchiere, l’improbabile ruolo di spie. Il problema è che Rose e Léonard non si sopportano e le uniche parole che scambiano sono insulti.

Consigliato a… chi vuole intraprendere un viaggio attraverso l’intricata Reggia di Versailles e conoscere un’inedita e manipolatrice Maria Antonietta.

Cosa ci è piaciuto di più: i personaggi di Rose, compulsivamente precisa e ordinata, e Léonard, tutto l’opposto, che dovranno imparare ad andare d’accordo e ad agire con assoluta discrezione se vogliono guadagnarsi un posto a corte e il favore di Sua Maestà.

