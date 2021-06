Il tema della perdita e i legami familiari protagonisti nei bestseller internazionali del momento

“Nel dolore e nella gioia del viaggio, ho imparato la lezione più importante che la vita possa offrire, e ne sono contenta. Il momento è tutto ciò che abbiamo”. È questo l’ultimo messaggio che Lucinda Riley, morta pochi giorni fa dopo una lunga malattia, ha voluto lasciare ai suoi numerosi lettori, proprio nel momento in cui La sorella perduta (Giunti Editore), ultimo episodio della serie Le sette sorelle, conquistava i primi posti delle classifiche internazionali.

Il tema del dolore, della perdita, dei legami familiari è presente in varie novità di questo mese.

Les possibles (1° in Francia) di Virginie Grimaldi (Quando sarai più grande capirai, Mondadori; È ora di riaccendere le stelle, Fabbri) – l’autrice francese più letta nel 2019 e nel 2020 – è la storia di Juliane, una giovane donna alle prese con la malattia del padre. Da piccola ha amato quell’uomo eccentrico, da adolescente se ne è vergognata e da adulta lo ha amato, ma da lontano. Adesso è evidente che la sua memoria sta svanendo, la sua mente disfacendo. Prima di perderlo completamente, Juliane dovrà sconvolgere la sua vita ben ordinata per riavvicinarsi a lui alle sue condizioni, e per ritrovare la bambina che era una volta.

Le meilleur est à venir (5°) di Françoise Bourdin (La promessa dell’oceano, L’eredità di Ariane, Baldini + Castoldi) ha per protagonisti Margaux e Axel, una coppia solida e ancora innamorata dopo tanti anni di matrimonio. Il giorno in cui Axel scopre che Margaux ha una relazione con uno dei suoi clienti è uno choc. Nonostante tutto, per cercare di salvare il rapporto e rimettere insieme i pezzi, propone di lasciare Parigi per stabilirsi nel maniero che ha ereditato in Normandia. Ma hanno ancora un futuro insieme? Riusciranno a dimenticare e a fidarsi di nuovo l’uno dell’altro?

Die Fotografin. Das Ende der Stille (8° in Germania) della regina del romanzo storico tedesco Petra Durst-Benning (La soffiatrice di vetro, BEAT) è il quinto e ultimo volume della saga di Mimi Reventlow, seguita dai suoi inizi come fotografa itinerante fino all’era del cinema muto. In questo libro, ambientato negli anni Venti del secolo scorso, la protagonista intraprende un viaggio di lavoro a Hollywood, agli albori dell’industria cinematografica.

Ex modella, opinionista e scrittrice olandese, Susan Smit ha all’attivo una ventina di libri tra saggi e romanzi. Nel 2000 ha scritto un articolo sulle streghe moderne e, affascinata dal fenomeno, ha iniziato a ricostruirne la storia. De heks van Limbricht (8° nei Paesi Bassi) è ambientato a Limbricht, vicino alla città olandese di Sittard, alla fine del XVII secolo ed è basato sulla storia vera di Entgen Luijten, l’ultima donna nell’area degli odierni Paesi Bassi perseguitata e uccisa con l’accusa di stregoneria.

Considerato uno dei principali autori olandesi del secondo dopoguerra, A.F.Th. van der Heijden descrive in Stemvorken (11°) l’amore folle tra due donne sposate, entrambe madri e sulla quarantina. La storia è raccontata in prima persona da Zwanet che, in uno spudorato monologo interiore, rivela il paradiso erotico scoperto con la sua amata mentre Albert, marito dell’una ed ex amante dell’altra, ascolta di nascosto.

Threadneedle (4° nel Regno Unito), romanzo d’esordio di Cari Thomas, è il primo di quattro volumi della serie Language of Magic. Ambientato nella Londra dei nostri giorni, ha per protagonista Anna, una strega a cui non è permesso lanciare incantesimi. Da sempre la zia l’ha avvertita dei pericoli della magia, del suo potere oscuro e mortale. Tra un anno anche Anna diventerà come la zia e quel poco di magia che ha verrà imbrigliata per sempre. Ma il suo destino viene scombussolato dall’arrivo a scuola di due compagni che la attirano in una congrega, scatenano un caos magico nei corridoi e la immergono nel fantastico ventre di Londra.

Mother Mother (6°) di Annie Macmanus è un romanzo crudo e toccante sulla famiglia, il dolore, la dipendenza e la maternità. Mary McConnell è cresciuta desiderando informazioni sulla madre che non ha mai conosciuto, morta improvvisamente quando era solo una bambina. Adesso ha 35 anni, un figlio, TJ, che sta per diventare maggiorenne. Mary ha vissuto nella stessa casa tutta la sua vita senza mai uscire da Belfast e non vede l’ora di scoprire il mondo. Un sabato mattina, TJ si sveglia e scopre che la madre se n’è andata. Non sa dove – o perché – ma è l’unico che può ritrovarla.

Lorenzo Silva (L’alchimista impaziente, La nebbia e la fanciulla, Passigli) ricostruisce in Castellano (4° in Spagna) la “Rivolta dei comuneros” contro Carlos V del 1521, un sogno di orgoglio e libertà che ha segnato l’identità spagnola. L’epica rivolta del popolo di Castiglia contro l’abuso di potere dell’imperatore culminò nella battaglia di Villalar, in cui le truppe imperiali travolsero quelle delle Comunità di Castiglia segnando il definitivo declino di un regno prospero esteso su tre continenti e la nascita di un nuovo Impero che sfruttò la sua gente e le sue risorse.

Héctor Abad Faciolince (Trattato di culinaria per donne tristi, Sellerio; Una poesia in tasca, Lindau) è un romanziere, saggista, giornalista ed editore colombiano. Dal suo romanzo El olvido que seremos (8°, tr. it. L’oblio che saremo, Einaudi), scritto nel 2006, è stato tratto un film diretto dal regista spagnolo Fernando Trueba presentato nel 2020 al Festival di Cannes e insignito del «Premio Goya» come miglior film iberoamericano a marzo di quest’anno. Il libro, autobiografico, racconta la vita del padre, medico e attivista dei diritti umani, trucidato per strada dagli squadroni della morte colombiani nel 1987.

Dopo aver vinto nel 2016 il prestigioso «Augustpriset», Kristina Sandberg è diventata una delle autrici svedesi più ricercate e ha vissuto un periodo frenetico di lavoro e di viaggi al limite dell’esaurimento. Poi, all’improvviso, la morte del padre e la diagnosi di un cancro aggressivo al seno hanno brutalmente portato nella sua vita perdita, dolore, fragilità del corpo e paura di lasciare soli i propri figli. En ensam plats (5° in Svezia) è il racconto autobiografico, forte e commovente, di questo periodo e di come la malattia l’abbia confinata in un posto molto solitario e silenzioso, dove le parole non arrivano.

Nata come web novel, Jiě yào (10° in Cina) di Wu Zhe è la storia di due ragazzi molto diversi. Cheng Ke, un pittore di sabbia che ha lasciato il lavoro e la sua ricca famiglia alla ricerca dell’arte, diventa l’inquilino di Jiang Yuduo, un capobanda che gestisce gli appartamenti di sua sorella. I loro mondi si scontrano, ma dal rifiuto reciproco arriveranno alla comprensione e attraverso il duro lavoro e le lotte, ognuno di loro raggiungerà il successo e si muoverà verso un futuro migliore.

Andy Weir è uno scrittore e programmatore statunitense, diventato famoso con il suo romanzo di fantascienza The martian (tr. it. Sopravvissuto. The martian, Newton Compton) da cui nel 2015 è stato tratto l’omonimo film diretto da Ridley Scott. Il suo nuovo romanzo Project Hail Mary (4°, di prossima pubblicazione per Mondadori) ha per protagonista Ryland Grace, l’unico sopravvissuto di una missione disperata. Sfrecciando nello spazio su una minuscola nave, dovrà risolvere un mistero scientifico che minaccia di estinguere la nostra specie.

That Summer (9°) di Jennifer Weiner (È l’amore che sceglie, Piemme; Un’estate alla grande, Sperling & Kupfer) è un romanzo ricco di intrighi e segreti sul potere trasformativo dell’amicizia femminile. Daisy è inquieta e non riesce a dormire. Nonostante un’attività fiorente, una famiglia e una bella casa è insoddisfatta. Mentre cerca di identificare la radice di questa insoddisfazione, riceve per sbaglio delle e-mail destinate a un’altra donna – una single in carriera – il cui indirizzo differisce dal suo per un solo segno di punteggiatura. Quando l’errore viene a galla, le due donne si incontrano e diventano amiche. Ma il loro incontro, in realtà, non è stato del tutto casuale.

Concludiamo con due titoli di non fiction che raccolgono su carta contenuti nati originariamente per altri media.

Un été avec Rimbaud (3° in Francia) ripropone il viaggio letterario di Sylvain Tesson (Nelle foreste siberiane, La pantera delle nevi, Sellerio) sulle tracce di Arthur Rimbaud, trasmesso dalla radio «France Inter» durante i mesi di confinamento. Un’occasione per scoprire le raccolte, la corrispondenza, la precocità del genio e la vita avventurosa di uno dei più grandi e leggendari poeti francesi.

The Anthropocene Reviewed (3° negli Stati Uniti) raccoglie, adattate e ampliate, le riflessioni trasmesse nel suo podcast da John Green (Colpa delle stelle, Città di carta, BUR) riguardanti l’Antropocene – l’era geologica attuale, in cui l’attività umana ha profondamente modellato il pianeta e la sua biodiversità – spaziando dalla tastiera QWERTY e la cometa di Halley ai pinguini del Madagascar.

nota: dal 1985 Informazioni Editoriali, che fa parte del gruppo Messaggerie Italiane, è leader in Italia nella realizzazione e nella gestione di database bibliografici, nonché nella fornitura di servizi informativi per il mondo del libro. È anche editrice del portale iBUK, da cui sono tratte queste classifiche internazionali.

Fotografia header: GettyEditorial 01-06-2021