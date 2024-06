Tra Venezia e Milano: Palingenia punta a rinnovare l’editoria “di catalogo”

Si chiama Palingenia – sostantivo femminile che evoca il rinnovamento, la rigenerazione – ed è la nuova (ambiziosa) casa editrice al debutto con il suo primo titolo, Contemplazione, raccolta di diciotto prose e, soprattutto, folgorante esordio letterario di Franz Kafka riproposto nel centenario della morte in una nuova traduzione e con il testo originale a fronte.

Il nome Palingenia – spiegano dalla casa editrice – ha un significato simbolico: da un lato richiama il concetto di “palingenesi” (dal greco palin, “di nuovo”, e genesis “generazione”), della rinascita a nuova vita, individuale o collettiva; dall’altro rimanda al piccolo insetto che in un’incisione di Albrecht Dürer intitolata Sacra famiglia con libellula raffigura il legame tra cielo e terra, sacro e profano, macrocosmo e microcosmo.

“Rigenerazione e capacità di spaziare liberamente attraversando tutti i generi, tra passato e presente, tra letteratura e saggistica, insieme a una rigorosa attenzione alla qualità”, sono i punti qualificanti della proposta di Palingenia, “che vuole contribuire – da casa editrice indipendente, ma nel solco dei grandi editori del passato – a un rinnovamento, a una rinascita dell’editoria ‘di catalogo’”, si legge nel comunicato di presentazione.

Soci fondatori sono un gruppo di storici, autori, docenti universitari, economisti, sostenuti da un pool di imprenditori guidati da Luca Garavoglia, azionista di controllo di Campari Group.

Giancarlo Maggiulli è il direttore editoriale e l’anima di Palingenia, forte di una lunga esperienza in Adelphi – dove è stato accolto più di 35 anni fa come correttore di bozze da Luciano Foà su consiglio di Giuseppe Pontiggia –, che ha lasciato per avviare questa nuova impresa dopo una carriera conclusa da editor responsabile della germanistica nonché di parte della letteratura e saggistica francese (ha curato, tra l’altro, l’edizione critica di Friedrich Nietzsche e le opere di Simone Weil).

Presidente del Consiglio di amministrazione della società è Giorgio La Malfa, più volte ministro del Governo italiano e deputato al Parlamento europeo, autore di libri e saggi; amministratore delegato è Pierangelo Dacrema, economista, docente universitario e scrittore.

Alla base del progetto editoriale, dunque, “la volontà di pubblicare libri senza tempo, e sempre disponibili in un catalogo che vuole essere una biblioteca di sicuro approdo per lettori appassionati, esigenti, eclettici. Un forziere di pietre preziose del Novecento (ma anche dell’Ottocento) raccolte – e a volte dissepolte – in tutti i giacimenti della letteratura e della saggistica”.

Opere delle grandi letterature internazionali, accompagnate dal testo originale a fronte e “riproposte nella convinzione che i classici siano, secondo la definizione di Giuseppe Pontiggia, ‘i contemporanei del futuro'”.

Proprio al grande ‘Peppo’, è dedicata la seconda uscita di Palingenia, che nella prima settimana di luglio presenta Un libro che divorerei, 186 pareri di lettura, tutti inediti, su opere degli autori più diversi (da Berberova a Blixen, Buzzati, Calvino, Carrère fino a Weil, Yourcenar, Zanzotto). Un Pontiggia inedito e ‘privato’, nella veste di impareggiabile consulente editoriale, ma con tutti i suoi inconfondibili tratti.

Nelle proposte di Palingenia non mancheranno autori della letteratura contemporanea, con uno sguardo particolare al mondo tedesco e mitteleuropeo o verso aree ancora poco esplorate come l’Oriente, e attenzione sarà riservata alla saggistica, per esplorare tutti i campi del sapere, dalla filosofia alla storia, dall’antropologia culturale all’economia.

Tra i primi libri dedicati all’analisi, Lo psicologo nel Palazzo, nelle librerie a fine agosto, saggio firmato da Luciano Mecacci, psicologo, storico e russista, che in un quadro in cui storia, politica e psichiatria si intrecciano indissolubilmente indaga su uno dei casi più oscuri ed emblematici della Russia sovietica: quello di Vladimir Bechterev, autorevole neurologo, psichiatra e psicologo, morto misteriosamente, per avvelenamento, il giorno dopo aver visitato Stalin al Cremlino.

Curati nei dettagli “con meticolosità artigianale”, i libri di Palingenia “sono sottoposti al più scrupoloso lavoro editoriale“, con quella stessa passione con cui è stata concepita anche la veste tipografica, “particolarmente studiata per favorire nel lettore l’attenzione e il piacere della lettura”. E ancora: “Altissima la qualità della stampa, della carta e della legatura, per rispecchiare il valore dei titoli proposti”.

Nata significativamente a Venezia, la città di Aldo Manuzio, dove furono stampati il primo Talmud e il primo Corano, Palingenia avrà la redazione a Milano. “Al paesaggio urbano e alla toponomastica della città lagunare, crocevia di culture in cui il passato dialoga con il presente, si ispirano i nomi delle collane della casa editrice: un invito a contemplare, fantasticare, apprendere, far vagare il pensiero – come quando si è a Venezia – attraverso i libri di Palingenia“.