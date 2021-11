“C’è un libro per tutti”: il nuovo numero della rivista Il Libraio

“Nessun libro è per tutti, ma per tutti c’è un libro che aspetta di essere scoperto”: leggi l’editoriale e scarica gratuitamente in pdf ed epub l’ultimo numero del 2021 della rivista Il Libraio. In copertina Fernando Aramburu. All’interno, anche la guida ai regali, in vista del Natale

Dato per spacciato innumerevoli volte, con l’invenzione della radio, della TV, del web, dell’ebook, delle piattaforme streaming, il libro come lo conosciamo oggi accompagna l’uomo da centinaia di anni e resta di gran lunga il mezzo preferito dai lettori per evadere, imparare, riflettere, progredire. A maggior ragione oggi che, per forza di cose, abbiamo più famigliarità col digitale. Ne prendano atto sceneggiatori e registi dei film di fantascienza che immaginano un futuro senza librerie e biblioteche. E abbiamo visto come i lettori, in questi due anni distopici, abbiano proprio fatto ricorso al libro per confortarsi, capire e andare avanti nel migliore dei modi. Grande successo del primo Salone del Libro di Torino con mascherina. I libri ci sono sempre. Sono sempre pronti ad aprirsi e tenerci compagnia. Un oggetto perfetto, diceva Umberto Eco. Ci sono stati innumerevoli tentativi di sostituirlo, ma il libro ha vinto tutte le battaglie. Più richiesto del caffè, dei medicinali e della Coca Cola da chi ricerca qualcosa su internet.

Non dovendosi preoccupare di disegnare nuovi oggetti, gli editori hanno potuto concentrarsi sul cuore del loro lavoro, che non è quello di stampare e rilegare risme di carta, ma di cercare in giro per il mondo i frutti dell’intelligenza e della creatività che possono nascere ovunque, da qualunque angolo della società, di tradurli in un libro per poi raggiungerne i lettori. È proprio grazie all’estrema libertà con la quale chiunque e ovunque sia può avere un’idea originale e trovare l’editore adatto che lo trasmette ai suoi colleghi di tutto il mondo, che i libri sono capaci di rinnovare il panorama, di adeguarsi ai cambiamenti, di comprendere quasi ogni cosa e di vederla nascere per primi. È un mondo libero e costruito dagli individui.

Ci auguriamo che sia un Natale pieno di gioia e allegria nelle librerie, ormai tornate a pieno regime da sei mesi. Sono contento di riappropriarmi della vita in presenza, ma vorrei anche tenermi un po’ di quel tempo privato che la pandemia ci ha restituito ricordandoci abitudini più antiche. Bisogna poter dire: «Scusa, non posso venire, questa sera leggo». Però è stato anche bello ritrovare l’entusiasmo dei lettori, con mascherina, al Salone del Libro di Torino.

La varietà qui proposta può soddisfare chiunque. Ormai un classico del Natale Donato Carrisi con il suo nuovo romanzo, La casa senza ricordi, così come Andrea Vitali con La gita in barchetta, un nuovo geniale racconto di J.K. Rowling, Il maialino di Natale e lo humor di Se i social network fossero sempre esistiti, La casa di tolleranza, il noir di Marco Vichi, autore sempre più apprezzato, una Atwood inedita con Lesioni personali, un regalo attesissimo Renegades. Born in the USA, di Barack Obama e Bruce Springsteen.

Lyon si cimenta con un romanzo per i giovani perché chi vi dice che i giovani non leggono libri mente spudoratamente, e diventa un libro il mirabolante mondo di Donna Imma, star dei matrimoni napoletani, dell’arte di ricevere e della cucina tradizionale più fantasiosa e ricca che ci sia, come dice il titolo del suo libro: Favorite! La gioia in cucina e la golosità sono il mantra anche di Luca Pappagallo. E poi i maggiori successi tra le novità di quest’anno nella guida ai regali, al centro della rivista, ormai richiestissima dai lettori quando si avvicina il Natale. Utilissima per scegliere: perché nessun libro è per tutti, ma per tutti c’è un libro che aspetta di essere scoperto. Bello e rassicurante proprio perché antico e contemporaneo allo stesso tempo.

Al centro della scena il grande romanzo, il nuovo e strepitoso canto che Fernando Aramburu, acclamato autore del bestseller Patria, ha dedicato alla vita. I rondoni, simbolo di rinascita e speranza.