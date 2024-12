Chiara Valerio: “Il tema di Più libri più liberi 2025 sarà Ragioni e sentimenti”

Si è chiusa l’edizione 2024 di Più libri più liberi. Nonostante la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, organizzata dall’Associazione Italiana Editori e ospitata presso il Roma Convention Center – La Nuvola dell’Eur, sia stata preceduta dalle polemiche legate all’invito al filosofo Leonardo Caffo, con tanto di scuse da parte degli organizzatori, i numeri finali sono stati positivi. Nel comunicato finale si legge infatti che, “nonostante un giorno festivo in meno, a mezzogiorno (di domenica 8 dicembre, ndr)”, la Fiera segna “un numero di ingressi in linea con quello dello scorso anno, confermandosi il principale appuntamento culturale della Capitale e un evento di riferimento per il panorama editoriale italiano”.

E ancora: “1200 gli ospiti italiani e internazionali che hanno partecipato agli oltre 700 appuntamenti di questa edizione, offrendo nuove prospettive su La misura del mondo, libri, editoria, confronti su temi di grande rilevanza, scienza, poesia, giornalismo”.

Già annunciato l’appuntamento con Più libri più liberi 2025, dal 4 all’8 dicembre, sempre a La Nuvola. E sempre con Chiara Valerio a curare il programma.

Innocenzo Cipolletta, presidente dell’Associazione Italiana Editori (AIE), ha commentato: “Più libri più liberi è prima di tutto una grande festa dedicata a chi i libri li legge, a chi li fa, a chi li scrive e quindi, a farla breve, a tutti quelli che amano i libri. Come in tutte le feste abbiamo visto molti abbracci, sorrisi, persone che si incontrano e si salutano. E tanti giovani e tanti scrittori intorno a Chiara Valerio che con il suo lavoro è riuscita a restituire al pubblico tutta l’energia, la passione, la forza delle idee dei piccoli e medi editori italiani, il loro impegno a favore del pluralismo culturale che anima e innerva il nostro Paese. Questa fiera rappresenta un patrimonio che, come abbiamo detto al ministro della Cultura Alessandro Giuli, merita e deve essere sostenuto”.

E ancora: “La nostra manifestazione si conferma un appuntamento imprescindibile per l’editoria italiana, non solo per i piccoli e medi editori – ha sottolineato la presidente della fiera, Annamaria Malato – Come abbiamo detto fin dall’inizio crediamo fortemente nel valore dell’ascolto e del confronto, che può sempre servire da stimolo per riflettere ed eventualmente per correggere i propri errori. E lo abbiamo visto in questi giorni: tutto questo si è tradotto negli oltre 700 incontri, nei dialoghi dei 1200 relatori presenti, con grandi scrittori e intellettuali italiani, molti dedicati ai diritti delle donne e tutti improntati ad un dialogo civile e costruttivo. Un lavoro incredibile che ha fatto la nostra grande Chiara Valerio in questa edizione e che ci ha consentito di rendere ancora più forte e più bella la nostra fiera“.

“Più libri più liberi continua a crescere e a diventare, anno dopo anno, sempre più rilevante nel panorama culturale nazionale dando visibilità e centralità alla produzione della piccola e media editoria italiana. Questo è il compito che ci è stato assegnato 23 anni fa, e questo stiamo facendo”, spiega Fabio Del Giudice, direttore di AIE e della fiera. “La componente più gratificante di questo lavoro è connessa all’entusiasmo e all’affetto che ci hanno dimostrato ancora una volta gli oltre 110mila lettori che hanno affollato la Nuvola dell’Eur. Un sentito ringraziamento a tutti loro, agli editori, compagni di viaggio di questa splendida avventura, alle Istituzioni che ci sostengono fin dall’inizio, ma soprattutto desidero esprimere a Chiara Valerio tutta la mia ammirazione per la professionalità ed equilibrio con cui ha affrontato le difficoltà delle ultime settimane”.

Chiara Valerio, curatrice e responsabile del programma, dichiara a sua volta: “Se è vero, come sta scritto in Jane Austen, della quale ricorrono i 250 anni dalla nascita nel 2025, che Desiderare vuol dire sperare, il tema del prossimo Più libri più liberi sarà Ragioni e sentimenti, che vuol dire poi cercare di indagare, attraverso i libri, le persone che li hanno scritti, e soprattutto le persone che li hanno letti, se siamo ancora in grado di desiderare e cioè di sperare e non solamente, come pure ci capita, di disperare, tutto attaccato. Dalla prima edizione, sotto la mia direzione, ci siamo portati le parole, da quella di quest’anno le misure, il prossimo anno le mescoliamo per farci raccontare e per raccontare le ragioni e i sentimenti“.