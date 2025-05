La cinquina finalista del Premio Biella Letteratura e Industria 2025

Carmine Abate, Andrea Bazzanini, Dario Franceschini, Melania Mazzucco e Ilaria Rossetti sono i finalisti della XXIV edizione del Premio Biella Letteratura e Industria, organizzato e promosso da Città Studi Biella.

I cinque romanzi sono stati scelti, tra gli oltre trenta in concorso, dalla Giuria presieduta da Alberto Sinigaglia, e composta dal vicepresidente Claudio Bermond, Paola Borgna, Ida Bozzi, Paolo Bricco, Loredana Lipperini, Sergio Pent, Alessandra Tedesco e Tiziano Toracca.

L’incontro di presentazione al pubblico si terrà sabato 7 giugno alle ore 17 presso la Biblioteca Civica di Biella. A condurre l’incontro è stata chiamata Valentina Berengo, co-fondatrice del canale digitale Scrittori a Domicilio.

Il Premio, si ricorda nella nota di presentazione, “è destinato a un’opera di autore italiano o straniero in traduzione italiana e, ad anni alterni, premia opere di Narrativa o Saggistica“.

L’edizione 2025 è dedicata alle opere di narrativa pubblicate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024. All’autore dell’opera vincitrice verrà assegnato un premio di 5mila euro, e ai quattro finalisti un premio di mille euro.

La cerimonia conclusiva del premio, con la premiazione dei vincitori di tutte le sezioni, si terrà sabato 22 novembre 2025 all’Auditorium di Città Studi, Biella.

Il Premio Biella Letteratura e Industria è promosso e organizzato da Città Studi Biella con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e del Comune di Biella, nell’ambito delle iniziative di Biella Città Creativa dell’Unesco. Collaborano al Premio il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, l’Associazione l’Uomo e l’Arte, la compagnia Carovana, Number One, Scrittori a Domicilio, la Società Dante Alighieri. Dal 2016 il Premio ha come partner i Rotary Club del Biellese e, dal 2019, il Lions Bugella Civitas. Il Premio annovera tra gli sponsor l’Unione Industriale Biellese, la società di acque minerali Lauretana, la società di servizi Yukon Housing, l’azienda tessile Vitale Barberis Canonico, Biver Banca, la società di comunicazione OrangePix, l’azienda PMI Stampi e stampaggio materie plastiche e gomma, Robinson, società di consulenze e servizi per le imprese, e Mondoffice, azienda specialista di soluzioni per i luoghi di lavoro. A questa lista si aggiunge da quest’anno anche il prestigioso marchio Aurora Penne, che con la consegna ai finalisti vincitori di una penna personalizzata aiuta a scrivere il futuro delle imprese italiane. L’iniziativa, infine, rientra nella “Settimana della Cultura di Impresa”, manifestazione nazionale promossa da Confindustria.