Libri per le adolescenti e gli adolescenti di oggi: nasce la collana ElectaYoung

Una nuova proposta editoriale del Gruppo Mondadori, dedicata agli adolescenti e alle tematiche connesse all’adolescenza. A firmare i volumi sono adulte e adulti “capaci di rappresentare il mondo in trasformazione di chi sta crescendo, con i suoi dubbi, le sue incertezze, la volontà di andare oltre le ‘vecchie’ categorie di identità e di genere”. Viene presentata così la collana ElectaYoung.

Sottolinea Virginia Ponciroli, responsabile editoriale della Saggistica di Mondadori Electa, Piemme e Sperling & Kupfer: “Fedeli al nostro motto delle origini, ‘per formare nuove generazioni di lettori è necessario stimolare la passione alla lettura fin da piccoli’, e convinti che questa passione vada coltivata anno dopo anno con prodotti studiati per ogni età, salutiamo con gioia la nascita di ElectaYoung che accompagna i giovani lettori dei libri ElectaKids ed ElectaJunior nel complicato ma sempre affascinante passaggio dall’infanzia all’età adulta”.

La prima autrice a inaugurare questa nuova collana è Sara Ciafardoni con La ragazza che scrive. Ciafardoni, così come Jolanda Renga nel suo romanzo Qualcosa nel modo in cui sbadiglia in uscita a settembre, documenta la presa di coscienza della propria identità tramite la scrittura, le relazioni e l’accettazione di un corpo non perfetto ma speciale.

ElectaYoung parte quindi con voci femminili “particolarmente adatte per sensibilità e delicatezza a parlare di crescita e maturazione“: oltre a Ciafardoni e Renga, l’autrice e influencer Brisida, con Dreamlife, in uscita a maggio, “racconta di una difficile maturazione intesa come sradicamento dai luoghi e dalle persone per affrontare nuove sfide”.

Sempre legati ai temi della crescita, affrontati tramite il filtro della divulgazione, andranno a insistere i due successivi titoli: il primo sarà firmato da Andrea Nuzzo (Nootso) con Le 7 cose che avrei voluto sapere prima di…. E sempre del tema del corpo, “di una fisicità femminile e femminista, orgogliosa e battagliera”, parlerà in Diario non conforme l’attivista body positive Dalila Bagnuli.