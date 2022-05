Nuovi contributi per le case editrici italiane in vista di Francoforte 2024

Goethe-Institut e Frankfurter Buchmesse al Salone del libro Torino con autrici e autori e nuovi contributi per le case editrici italiane in vista della Fiera di Francoforte 2024 – Quello che c’è da sapere su “Litrix.de”, un nuovo fondo per le traduzioni e l’acquisto dei diritti di titoli in lingua tedesca

In vista della Fiera di Francoforte 2024, edizione che vedrà l’Italia come paese ospite, Goethe-Institut e Frankfurter Buchmesse consolidano la loro presenza al Salone Internazionale del Libro di Torino con Parole oltre i confini: un panel di autrici e autori di lingua tedesca, tre dei quali selezionati per il progetto Litrix.de.

Litrix.de presenta una selezione di nuove uscite sul mercato librario tedesco scelte da una giuria di esperti, “con l’obiettivo di permettere ai lettori, agli editori e ai traduttori all’estero di conoscere in maniera diretta il panorama della letteratura contemporanea in lingua tedesca. Litrix.de comprende anche un programma di sovvenzione alla traduzione dei libri presentati sul sito“: in occasione della presenza dell’Italia come Paese ospite a Francoforte 2024, per i prossimi tre anni Litrix.de erogherà infatti contributi volti a coprire i costi di traduzione in italiano e dei diritti di un ampio numero di titoli in lingua tedesca.

Il progetto e i contributi alla traduzione verranno presentati venerdì 20 maggio alle 13.45 in Sala Ambra nel corso dell’incontro “Gli aiuti ai traduttori ed editori: Germania e Francia”, all’interno del ciclo L’Autore Invisibile, con la partecipazione di Andrea Carbone (Institutfrançais d’Italie), Eleonora Di Blasio (Frankfurter Buchmesse e giuria Litrix.de), Anne-Bitt Gerecke (Goethe-Institut e coordinatrice Litrix.de), Cristina Gerosa (casa editrice Iperborea). Coordina Ilide Carmignani.

Nel corso dei cinque giorni del Salone, cinque autori e autrici di lingua tedesca presenteranno le loro opere – poesie, saggi, romanzi e letteratura per l’infanzia – alcune delle quali inedite in Italia e disponibili nel programma di sovvenzioni Litrix.de, più un incontro dedicato all’autrice del Novecento Mela Hartwig. Tutti gli incontri saranno tradotti in simultanea. Qui i dettagli.

Il Goethe-Institut, presente nel mondo con 158 sedi di cui sette in Italia, è l’Istituto di Cultura della Repubblica Federale di Germania. La sede di Milano è impegnata in un’attività di intermediazione letteraria tra la Germania e l’Italia. Per offrire al pubblico una visione più completa e variegata della letteratura tedesca, il Goethe-Institut Italia contribuisce anche con il programma di sovvenzione “Traduzione di libri tedeschi in una lingua straniera” e con l’istituzione del Premio di traduzione letteraria italo-tedesco.

