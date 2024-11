Che cosa c’è dietro un libro di poesia? Se ne parla a Bookcity Milano

A Bookcity Milano, sabato 16 novembre, la presentazione del volume “Editoria in versi – Fare e pubblicare poesia”, pubblicato nella collana “Libri di libri. Quaderni del Master di editoria” di Pavia (il bando per iscriversi alla nuova edizione è online) – I particolari

Che cosa c’è dietro un libro di poesia? Nella mente di chi lo scrive o lo traduce, nelle mani di chi lo illustra, fra le bozze sparse sulla scrivania di redazione, nelle comunicazioni dell’ufficio stampa e sugli scaffali di una libreria? E quanti modi ci sono di fare poesia?

Editoria in versi – Fare e pubblicare poesia è una raccolta di saggi e interviste che prova a rispondere a queste domande e a ripercorrere la storia delle più famose collane di classici, tra “Bianca” Einaudi e “Oscar”, passando per la poesia dei social e dei bambini, attraverso le antologie giapponesi e prodotti giovani (come ad esempio il graphic poetry), fino ad arrivare al pubblico della poesia.

L’INCONTRO A BOOKCITY

Il volume (che contiene, tra l’altro, un’intervista a Livia Chandra Candiani), pubblicato dalle Edizioni Santa Caterina di Pavia, esce per la collana Libri di libri. Quaderni del Master di editoria, e viene presentato in occasione di Bookcity Milano sabato 16 novembre, alle ore 17.30, presso il Centro Internazionale di Brera.

LA NUOVA EDIZIONE DEL MASTER DI PAVIA

A proposito del Master di Pavia, diretto dall’editore e docente Roberto Cicala, inoltre, è online il bando per partecipare alla nuova edizione.

Il termine per le iscrizioni al concorso per prendere parte al Master di I livello in Professioni e Prodotti dell’editoria è fissato per il 7 gennaio 2025. Le lezioni cominceranno il 30 gennaio 2025.