Belos: i drammi di Edipo e Antigone per una nuova collana di classici

Le Edizioni Ares presentano Belos, una nuova collana di classici, contrassegnata da un formato agile e da un impatto grafico dato dal fondo nero.

Come si spiega nella presentazione, nel solco della tradizione di Ares, anche Belos presenta il nome di una freccia: è il dardo degli eroi di Omero, quello che colpisce e attraversa.

Le prime uscite sono Edipo re e Antigone di Sofocle, due classici della tragedia greca, nella traduzione magistrale di Ezio Savino (1949-2014), a dieci anni dalla sua scomparsa.

Entrambi tratti dal ciclo tebano, all’origine della cultura greca, i drammi di Edipo e Antigone, sono in grado di volare nel tempo e di rimanere sempre attuali: con l’Edipo re il lettore si trova davanti a una vera e propria inchiesta in cui il grande Inquisitore, dopo alterne vicende, sviste e depistamenti si scopre a essere il colpevole che cercava. Dietro all’Edipo, sovrano giusto e amato, vi è l’Edipo assassino che condannerà Tebe alla peste.

Edipo, l’eroe degli enigmi, decifra tutto ma non riesce a decifrarsi, come ogni uomo si sfugge, incapace di corrispondere al suo Io più autentico.

Andata in scena per la prima volta nel 442 a.C., Antigone ha attraversato i secoli per dimostrare la libertà di amare e di aderire alle leggi divine, non scritte e immutabili. Queste valgono più di quanto il governo di turno e gli interessi dei potenti stabiliscono e la fedeltà in esse rende l’uomo libero. Antigone, “devota fuorilegge”, sceglie leggi “non di un giorno, non di un’ora” per essere tragicamente e devotamente sé stessa.

Ad avvicinare il lettore al testo di Antigone, un invito alla lettura di Cristina Dell’Acqua, scrittrice e classicista, mentre l’Edipo re è presentato e introdotto da Silvia Stucchi, saggista e docente di Letteratura classica.

La prossima uscita, a maggio 2025, prevede l’Edipo a Colono, sempre nella traduzione di Ezio Savino e con l’introduzione dalla poetessa Rosita Copioli.