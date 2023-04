Libri per bambini e ragazzi: addio all’editore Peter Usborne

Lutto nel mondo dell’editoria: è morto infatti Peter Usborne, fondatore e presidente dell’omonima casa editrice. Usborne è mancato ieri, giovedì 30 marzo 2023, circondato dall’affetto dei suoi cari. A 85 anni e mezzo, lascia la moglie Wendy, i figli Nicola e Martin e cinque nipoti.

Nicola Usborne, amministratrice delegata e figlia di Peter, ha dichiarato: “L’improvvisa scomparsa del mio amato papà mi lascia col cuore spezzato. Ci mancherà più di quanto io possa esprimere a parole. Era un uomo brillante, sempre curioso, entusiasta, ma anche molto gentile, generoso, nobile d’animo e dai principi saldi, fino alla fine. Era il miglior papà che potessi immaginare. Ha sempre scherzato sul fatto che aveva intenzione di non morire mai, e tutti speravamo che sarebbe rimasto con noi per molti altri anni. Ci conforta il fatto che abbia avuto una vita così piena fino alla fine. Di recente ha ricevuto con orgoglio il titolo di Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (CBE) al Castello di Windsor. Ha amato ogni momento della fiera del libro di Bologna e della festa per i 50 anni di Usborne che ha celebrato con tanti clienti di lunga data; era entusiasta per le recenti acquisizioni di narrativa. Mercoledì ha passato il suo ultimo giorno in ufficio con HarperCollins US in una riunione dalla quale è rimasto molto soddisfatto. Era arrivato in metropolitana, come faceva sempre. Stava vivendo la sua vita come aveva sempre voluto. Non ha mai capito chi voleva andare in pensione e sarebbe stato contento di sapere che lui non ci si sarebbe neanche lontanamente avvicinato. Mio padre era incredibilmente orgoglioso di tutti coloro che lavorano in Usborne, inclusi molti membri dello staff che fanno parte dell’azienda da molti anni. Ha sempre reso chiaro che qualsiasi premio assegnatoli era di tutti e di aver letto ogni singolo libro che abbiamo pubblicato. Era anche immensamente orgoglioso dell’ente di beneficenza che ha co-fondato, la Usborne Foundation: per lui restituire qualcosa di buono alla società era molto importante. L’azienda e tutto lo staff significavano molto per lui. Indipendentemente dal tempo passato in Usborne, mio padre ha avuto un’enorme influenza su tutti noi, che oggi soffriamo per la sua perdita. Sono stata molto fortunata ad aver passato anni accanto a mio padre, imparando come lui pensava che Usborne dovesse essere gestita. Farò del mio meglio per mantenere la sua straordinaria eredità in vita mentre continuiamo il nostro lavoro nell’editoria. Ci ha lasciato tracce molto chiare e indelebili da seguire. Il suo più grande desiderio era che Usborne continuasse ad andare avanti, anche senza di lui. Mio padre ha sempre pensato di aver avuto la miglior vita possibile e pubblicare libri per bambini per 50 anni è stato il più grande privilegio che potesse immaginare”.

Nato nel 1937, Peter fu ispirato a fondare la casa editrice Usborne quando scoprì che sarebbe diventato padre nel 1973. Co-fondatore della rivista satirica Private Eye, da editore diede inizio a una nuova categoria di libri illustrati per bambini.

Cinquant’anni dopo, si legge nella nota della casa editrice, credeva ancora che l’essere genitore fosse stato il più grande privilegio della sua vita e che pubblicare libri per bambini ne fosse un’estensione. Negli ultimi anni i ruoli di editore e di genitore si sono ulteriormente intrecciati quando la figlia Nicola Usborne l’ha affiancato nella gestione della casa editrice.

Nel febbraio del 2023 Peter Usborne ha ricevuto il CBE (Commander of the Most Excellent Order of the British Empire) da re Carlo III presso il castello di Windsor, dopo che gli era già stato assegnato dalla regina Elisabetta II nella New Year’s Honours List nel 2022. Riconosciuto per il servizio alla letteratura, l’onorificenza gli è stata assegnata nel cinquantesimo anniversario della Usborne.

Questo titolo onorifico è stato preceduto da quello di MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire) nel 2011 per il servizio all’industria editoriale, e dal Lifetime Achievement Award alla London Book Fair nel 2015.

Sin dalla sua fondazione nel 1973, diverse generazioni di bambini sono cresciuti leggendo e prendendo ispirazione dai libri Usborne, grazie alla visione di Peter e il suo approccio all’editoria per l’infanzi.

Il figlio di Peter, Martin Usborne, gestisce la propria casa editrice, Hoxton Mini Press. Peter e i due figli hanno fondato e gestito la Usborne Foundation, un’associazione di beneficenza no profit a stampo familiare, che affronta temi importanti, dall’alfabetizzazione al benessere psico-fisico, tramite il gioco.