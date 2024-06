Le richieste di editori e librai europei in vista delle elezioni

Alla vigilia delle elezioni Europee 2024, gli editori del Vecchio Continente (riuniti nella Federation of European Publishers) chiedono al Parlamento europeo di “sostenere un settore editoriale vivace”. Parliamo infatti della “più grande industria culturale in Europa“.

L’obiettivo degli editori europei è che venga garantita la libera pubblicazione di “un’ampia varietà di libri”, e che venga dunque sempre salvaguardata la “libertà di espressione“; che ci sia, dunque, spazio per una “pluralità delle opinioni“, nell’ambito di “valori democratici” condivisi.

Qui si può scaricare (in pdf) il manifesto della FEP, in cui, naturalmente, trova spazio il tema del diritto d’autore.

Tra gli argomenti del manifesto, l’aliquota IVA, i voucher cultura e l’intelligenza artificiale, con un appello alla trasparenza legata ai dati e alle fonti.

A prendere la parola in vista delle Europee è anche l’European and International Booksellers Federation (EIBF), la federazione che rappresenta i librai, anche in questo caso con un manifesto. Per libraie e librai è fondamentale mettere in pratica azioni per promuovere la lettura tra i cittadini e le cittadine europee.

Per il co-presidente Jean-Luc Treutenaere “le librerie non sono solo imprese locali che apportano benefici alle stesse economie locali, ma sono anche centri culturali e punti di incontro per le persone e per le idee, sostenendo allo stesso tempo il diritto fondamentale alla libertà di espressione e promuovendo l’empatia e la tolleranza attraverso le libri e i storie”.