Nel gennaio del 1984 Anna Grazia D’Oria e Piero Manni, due insegnanti quarantenni, danno vita alla rivista di letteratura “l’immaginazione”; attorno ad essa nascono e si consolidano rapporti con intellettuali su tutto il territorio nazionale; in particolare, legati all’Università di Lecce, vi sono Maria Corti e Romano Luperini.

Dalla rivista alla casa editrice

Sembra quasi naturale che dalla rivista germogli una casa editrice: il primo titolo di Manni, significativo dell’impegno civile e militante con cui nasce, è Segni di poesia lingua di pace, con poesie contro la guerra di, tra gli altri, Caproni, Frabotta, Luzi, Malerba, Pagliarani, Rosselli, Sanguineti, Volponi, Zanzotto. Seguono libri di Fortini, Malerba, Sanguineti, Pagliarani; Cardarelli, Palazzeschi, Saba.

Dalla Puglia alla distribuzione nazionale

La casa editrice è una casa stricto sensu, quella dove abitano i due editori, a Lecce: il soggiorno inizia a riempirsi di libri, che vengono spediti a una selezione di librerie in tutta Italia. Però quella distribuzione fai da te non è capillare, è complicata, farraginosa, economicamente faticosa, si legge nella nota della casa editrice. Manni lancia una campagna stampa per cercare un distributore nazionale: per primo ne parla Enzo Siciliano sul Corriere della Sera, poi arriva a Lecce Grazia Cherchi a raccontare come questi due “giovani e coraggiosi editori”, scrive la Cherchi, facciano libri importanti, ma che non riescono a far girare. Risponde all’appello Fausto Lupetti, editore milanese nel campo della comunicazione, e attraverso alcuni titoli in coedizione con lui Manni entra in PDE. La casa editrice cresce, e nel 1996, quando arriva in casa editrice Grazia, la figlia maggiore dei due, diventa una srl.

Dal 2003 la sede della casa editrice è in un ex tabacchificio a San Cesario (con una piccola propaggine a Milano), ha oltre 2000 titoli in catalogo, una produzione attenta alla poesia e alla narrativa, con uno scaffale di saggistica d’inchiesta, e di letteratura per bambini legata ai temi sociali; ha avuto anche premi (tra cui la Cinquina dello Strega, nel 2017, con Un’educazione milanese di Alberto Rollo).

Di fondo, come scriveva Piero Manni nel 2014 ripubblicando Segni di poesia lingua di pace, 40 anni fa e ancora oggi c’è “una fiducia grande nella forza delle idee e delle parole”.

Nel maggio 2022, inoltre, l’Archivio e la Biblioteca Piero Manni e Anna Grazia D’Oria e della casa editrice Manni hanno ricevuto la Dichiarazione del Ministero della Cultura di interesse storico particolarmente importante, e oggi sono oggetto di un progetto di ricerca PRIN delle Università del Salento, Roma Tre e Lum.

Grandi nomi in catalogo

Tra gli autori in catalogo, Tina Anselmi, Cosimo Argentina, Nanni Balestrini, don Tonino Bello, Vittorio Bodini, Franco Berardi Bifo, Loris Campetti, Giorgio Caproni, Marosia Castaldi, Enzo Ciconte, don Luigi Ciotti, Massimo Cirri, Vincenzo Consolo, Maria Corti, Carlo D’Amicis, Guido Davico Bonino, Giancarlo De Cataldo, Eugenio De Signoribus, Antonio Debenedetti, Paolo Di Stefano, Francesco Erbani, Giulio Ferroni, Ennio Flaiano, Umberto Fiori, Franco Fortini, Bruno Gambarotta, Michele Gambino, Giovanni Giudici, Pietro Ingrao, Raffaele La Capria, Franco Loi, Romano Luperini, Valerio Magrelli, Luigi Malerba, Lidia Menapace, Alda Merini, Elio Pagliarani, Valentino Parlato, Roberto Piumini, Antonio Prete, Ermanno Rea, Alberto Rollo, Umberto Saba, Edoardo Sanguineti, Giorgio Simonelli, Domenico Starnone, Peter Stein, Andrea Tarabbia, Enrico Testa, Nichi Vendola, Paolo Volponi, Alex Zanotelli, Andrea Zanzotto.

L’appuntamento del 14 giugno

Venerdì 14 giugno, alle ore 18.30, l’ex Monastero degli Olivetani di Lecce ospiterà “40 anni di Manni”, con Carlo D’Amicis, Mario Desiati, Antonio Prete e Alberto Rollo. Letture di Marco Baliani Saluti di

Viviana Matrangola, assessore alla Cultura e alla Legalità della Regione Puglia, Fabio Pollice, Rettore dell’Università del Salento. Beatrice Stasi presenta il progetto Prin Pnrr sull’Archivio Manni-D’Oria.