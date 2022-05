Il Salento nei racconti di Piero Manni

Piero Manni, nato nel 1944 a Soleto, è venuto a mancare nel 2020 a Lecce. Parliamo di una delle figure più importanti dell’editoria del Sud Italia, con la casa editrice Manni, fondata nel 1984 con la moglie Anna Grazia D’Oria, e ora guidata dalla figlia Agnese, e con la rivista L’immaginazione.

Manni, che per oltre vent’anni ha insegnato negli istituti di pena, ha pubblicato e curato vari libri per Manni Editori, tra cui Che dice la pioggerellina di marzo e Cloffete cloppete clocchete, i volumi di Trotula de’ Ruggiero, altri sulla cultura del territorio. Nel 2012 è uscito per Sonda Salentini. Guida ai migliori difetti e alle peggiori virtù.

Ora arriva in libreria, per la casa editrice di famiglia, una raccolta di racconti postuma, Millanta facce – Racconti dal Salento. Sì perché “Millanta facce” sono quelle che Piero Manni racconta della sua terra: la civiltà contadina del dopoguerra, le feste patronali e le tarantate, l’emigrazione; la speculazione degli anni Settanta e Ottanta, la Sacra Corona Unita, gli sbarchi dei migranti dai Novanta, e l’esplosione del turismo nei Duemila, quando il Salento diventa the place to be, la tradizione si trasforma in una moda e il paesaggio viene sfruttato senza lungimiranza.

Il libro riunisce racconti scritti dal 1983 al 2020, usciti nel corso degli anni su L’immaginazione o in antologie, con un inedito. E con scritti di Antonio Prete e Carlo D’Amicis, che sottolinea: “L’investimento di Piero Manni sulla parola come strumento non solo di narrazione, ma anche di dialogo, di partecipazione, di protesta è convinto ed estremamente fiducioso. Più sarà ricco il nostro vocabolario, sembra dire, più ricca sarà la nostra vita”.