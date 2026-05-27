Come si vociferava da tempo, il Gruppo Feltrinelli acquisisce una quota del 30% del Saggiatore. Un accordo che “sancisce l’alleanza tra due realtà che hanno fatto la storia dell’editoria italiana, fondendo tradizione, indipendenza e una comune visione sul ruolo sociale del libro”. E intanto il presidente Luca Formenton pubblica il memoir “Storia di mio nonno e altri libri” – I particolari

A febbraio abbiamo raccontato dell’uscita di Andrea Gentile, dopo 11 anni alla direzione editoriale del Saggiatore (il suo ruolo è stato assunto ad interim dal presidente Luca Formenton, mentre Sara Panzera è stata nominata vice direttrice editoriale).

Per la casa editrice milanese di via Melzo, fondata nel 1958 da Alberto Mondadori, ora arriva un’altra novità: a quasi 70 anni dalla fondazione, infatti, e come si vociferava da tempo, il Gruppo Feltrinelli acquisisce una quota del 30%.

“L’alleanza tra due realtà che hanno fatto la storia dell’editoria italiana”

Feltrinelli e il Saggiatore hanno siglato così un accordo che “sancisce l’alleanza tra due realtà che hanno fatto la storia dell’editoria italiana, fondendo tradizione, indipendenza e una comune visione sul ruolo sociale del libro“. Come sottolinea una nota, “l’ingresso nel Saggiatore, sigla di riferimento per la saggistica in Italia, arricchisce il polo editoriale Feltrinelli di una nuova profondità, grazie allo storico impegno del marchio nel pubblicare libri capaci di offrire analisi approfondite e inedite della società e delle sue trasformazioni in ambiti quali la sociologia, la storia, la scienza, la storia dell’arte e la musica”.

Nel suo catalogo ci sono infatti “classici del pensiero” come quelli di Jean-Paul Sartre, Edmund Husserl, Karl Popper, Arnold Schönberg, Simone de Beauvoir, Claude Lévi-Strauss, Ernesto De Martino fino a Nassim Taleb e Slavoj Žižek. Pubblica, inoltre, autori “fondamentali” come Allen Ginsberg, il premio Nobel Louise Glück, Norman Manea, Jean Genet, Carlos Fuentes, Joan Didion e Mircea Cartarescu.

Carlo Feltrinelli: “Daremo il nostro contributo per onorare e valorizzare questa storia”

Carlo Feltrinelli, Presidente del Gruppo Feltrinelli, sottolinea “l’alleanza con una casa editrice che, nata dall’ambizione culturale di Alberto Mondadori, ha contribuito in modo determinante a introdurre nel dibattito nazionale le frontiere più avanzate della saggistica e della letteratura d’autore, con una capacità di proposta che si è alimentata fino a oggi. Con grande entusiasmo, accanto all’amico Luca Formenton, daremo il nostro contributo per onorare e valorizzare questa storia, il catalogo e questa passione per i libri”.

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“L’accordo punta a valorizzare e dare continuità al lavoro svolto dal Saggiatore in questi decenni”

L’accordo “punta a valorizzare e dare continuità al lavoro svolto dal Saggiatore in questi decenni“. La casa editrice proseguirà il proprio percorso sotto la guida e la visione di Formenton, “preservando l’identità culturale e la qualità che la contraddistinguono”. L’accordo con il Gruppo Feltrinelli permetterà al Saggiatore di “beneficiare di una struttura solida e di nuove sinergie distributive e promozionali, con l’intento di garantirne un futuro ancora più ambizioso e una diffusione sempre più capillare del suo catalogo“.

“L’ingresso di Feltrinelli nel capitale del Saggiatore segna l’avvio di una collaborazione che ha per me un significato non solo professionale”, commenta Formenton. “Il Saggiatore e Feltrinelli nascono nell’Italia del dopoguerra dalla stessa convinzione: che pubblicare libri sia un gesto civile e non solo imprenditoriale. Alberto Mondadori che crea il Saggiatore nel 1958, e Giangiacomo Feltrinelli la sua casa editrice pochi anni prima, hanno contribuito in modo decisivo ad aprire la cultura italiana alla nuova narrativa internazionale, alle scienze umane, al pensiero critico che il paese aveva a lungo tenuto ai margini. Quella tradizione di innovazione editoriale è il patrimonio comune che oggi torna a incontrarsi: una partnership che rafforza le prospettive del Saggiatore nel rispetto della sua autonomia editoriale, e rilancia una visione che le due case editrici hanno coltivato fin dalle origini. A questo si aggiunge un motivo personale: l’amicizia che mi lega a Carlo Feltrinelli rende particolarmente felice l’apertura di una stagione nuova, da editori e cittadini prima ancora che da soci”.

Storia di mio nonno e altri libri, memoir di Formenton

Classe ’53, Luca Formenton Macola, figlio di Cristina Mondadori e Mario Formenton, e nipote di Arnoldo Mondadori, dal 1993 è il presidente della casa editrice Il Saggiatore, oltre che il presidente della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori. Prima ancora, l’editore, che nel 1996 fondò con Enrico Deaglio il settimanale Diario (chiuso nel 2007), è stato tra i protagonisti del cosiddetto “lodo Mondadori”, nell’ambito della “guerra di Segrate”.

Formenton, a sua volta presidente di Fondazione BookCity Milano, in questi giorni è in uscita con Storia di mio nonno e altri libri, edito da Henry Beyle, un memoir pubblicato in carta pregiata, tiratura limitata di 350 copie (e che esce con 10 varianti di copertina e immagini applicate a mano). Spazio al ricordo di Arnoldo Mondadori e a “un piccolo cosmo, arbitrario e sentimentale, in cui Luca Formenton rivela la sua vita di lettore e di editore”.