Editoria, Gallucci acquisisce Centauria libri

Novità per Gallucci editore, che ha chiuso l’operazione di acquisto di Centauria libri, il ramo libreria del gruppo Centauria, già Fratelli Fabbri Editori.

L’acquisizione – spiega una nota – “rientra per Gallucci nella strategia di diversificazione tra i diversi segmenti dell’editoria di varia ed è particolarmente vicina alla formazione giornalistica dell’editore Carlo Gallucci“.

Il catalogo Centauria comprende saggi e libri illustrati firmati da autori come Paolo Mieli, Vittorino Andreoli, Dan Peterson, Paolo Condò, Luca Crovi e Paolo Fresu.

“In questa fase della nostra crescita”, dichiara Gallucci, “sono entusiasta di raccogliere il testimone da Centauria e proseguire il lavoro del suo ottimo staff impegnando le forze, i valori e lo spirito della casa editrice nel campo della non fiction adulta, un settore così lontano dalla nostra immagine prevalente di editori per ragazzi, ma anche assai prossimo alla mia esperienza di giornalista prima come inviato dell’Espresso e poi di conduttore del Tg5. L’affermazione dei social quali strumenti di informazione impone a tutti noi uno sforzo di approfondimento, di attenzione, di contrasto alle fake news e di sviluppo del confronto delle idee, cioè di vero e sano giornalismo. C’è uno spazio editoriale enorme e noi avremo un bel da fare già solo per esplorarne una piccola porzione”.

Marcello H. Giani, amministratore delegato di Centauria editore srl, sottolinea: “Nel nostro processo di ristrutturazione incentrato sulla preminenza delle attività dei collezionabili in edicola e abbonamento, siamo felici di aver trovato una nuova casa per tutto quanto negli anni è stato sviluppato per il canale libreria grazie al fondamentale impegno di Giulio Lattanzi e Anna Maria Goppion. Siamo certi che Carlo Gallucci potrà portare nuovo e meritato lustro alle pubblicazioni e agli autori editati negli anni”.

ha conquistato una posizione rilevante nel panorama italiano.

Nato come editore per bambini, l’editore Gallucci in 22 anni ha via via ampliato la propria offerta a lettori e lettrici di età diverse. Oggi conta numerosi marchi: Lìbrido per i titoli destinati ai più piccoli (libri di stoffa, libri bagnetto, libri con peluche) 0-3 anni, Gallucci per gli illustrati 4-6 anni, Bros (brossura) per la narrativa destinata ai ragazzi e ragazze dai 7 ai 13 anni, Balloon per i graphic novel e i fumetti, Glifi per la narrativa young adult e adulta; e ora Centauria per la non fiction per adulti.