Editoria: Gazoia nuovo direttore editoriale di Nottetempo

L’annuncio dell’editore Andrea Gessner: Gazoia, saggista ed editor, ha già lavorato per minimum fax

L’editore Andrea Gessner ha comunicato una novità che riguarda la sua casa editrice, nottetempo, che da gennaio avrà un nuovo direttore editoriale, a cui cederà questa funzione da lui stesso ricoperta negli ultimi 5 anni.

Gessner ha scelto Alessandro Gazoia, saggista ed editor. Spiega l’editore: “Abbiamo cominciato a lavorare più di un anno fa sul suo primo romanzo – che pubblicheremo a fine gennaio – e a partire dalle discussioni sul testo abbiamo scoperto, dapprima piano piano poi in maniera più concreta, di condividere una visione del lavoro editoriale, cosa che mi ha convinto della grande opportunità che avrebbe rappresentato averlo con noi, nell’ottica di rafforzare ulteriormente la nostra casa editrice. L’incarico di direttore editoriale, non lo nascondo, ci ha spinto a interrogarci sul suo ruolo di autore e sull’opportunità di pubblicare il romanzo, ma come sapete ogni libro ha la sua storia, e Tredici lune, che sento ormai un po’ mio, è simbolicamente il testimone di questa piccola rivoluzione cosmica”.

Gazoia ha collaborato a lungo con minimum fax e ha già pubblicato Come finisce il libro. Contro la falsa democrazia dell’editoria digitale e Senza filtro. Chi controlla l’informazione.