Editoria: Giulia Ichino cresce in Bompiani

Era la fine del 2015 quando Giulia Ichino lasciava la Mondadori, per seguire nel gruppo Giunti Antonio Franchini, editor a lungo a capo della narrativa del marchio di punta del primo gruppo librario italiano e in seguito direttore editoriale di Giunti Editore.

Ichino, che aveva cominciato a collaborare con Segrate nel 2000, quando era studentessa di lettere in Statale a Milano, nel 2010 era poi stata nominata responsabile della narrativa italiana della Mondadori (qui la sua prima intervista, proprio in quell’anno).

In questi ultimi anni Giulia Ichino, nata nel 1978 a Milano, ha continuato a collaborare con Franchini in veste di editor di narrativa e straniera per i marchi Giunti e Bompiani. Per lei ora arriva una promozione: è stata infatti nominata responsabile editoriale della narrativa e della saggistica italiana Bompiani.

Beatrice Masini, dal canto suo, resta la direttrice editoriale di Bompiani e la responsabile della narrativa straniera.