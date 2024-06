Editoria, l’appuntamento con “Tribùk – Incontri tra editori e librai” torna dal 16 al 19 marzo 2025

Fino al 30 giugno sarà online la domanda di partecipazione per l’ottava edizione, in programma dal 16 al 19 marzo 2025 presso l’Hotel Plaza di Abano Terme

“Tribùk – Incontri tra editori e librai” è un’iniziativa di incontro diretto tra editori e librai, ed è anche il nome di un’associazione culturale fondata da sette professionisti con diverse esperienze nel mondo dell’editoria italiana che, sul modello del Winter Institute americano, da anni ormai realizza un evento di 4 giorni in cui editori e librai si confrontano su libri, autori, progetti editoriali.

Nelle edizioni precedenti, che si sono svolte ad Abano Terme tra febbraio e marzo, Tribùk ha visto la partecipazione di più di 40 editori e oltre 100 librai provenienti da ogni parte d’Italia.

Tribùk tornerà per il 2025 con l’ottava edizione, in programma dal 16 al 19 marzo 2025 presso l’Hotel Plaza di Abano Terme. Per offrire la possibilità di partecipare a un maggior numero di librai e libraie, sul sito tribuk.it fino al 30 giugno 2024 sarà online la domanda di partecipazione per l’ottava edizione.

