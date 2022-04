Editoria: minimum fax punta su fumetti e graphic novel

In libreria da metà aprile una nuova collana, Cosmica, che ospita fumetti e graphic novel: “Vogliamo andare alla scoperta di nuovi mondi narrativi, esplorando le infinite possibilità di combinazione di tratto e parola”

Anche la casa editrice romana minimum fax guarda al mondo dei fumetti, proponendo una nuova collana, Cosmica. “Vogliamo andare alla scoperta di nuovi mondi narrativi, esplorando le infinite possibilità di combinazione di tratto e parola. Cosmica darà voce a giovani artiste e artisti italiani e internazionali che, sperimentano con stili e cifre narrative, raccontando la contemporaneità o rileggendo il passato in maniera inedita”, spiegano dalla casa editrice.

Le prima due uscite della collana, in libreria dal 14 aprile, sono All The Love I Can Get di Tommi Parrish, e La rosa armata di Costanza Durante ed Elisa Menini.

Parrish, che già con La bugia e come l’abbiamo raccontata ha vinto il Lambda Literary Award 2018, sa dare voce all’incapacità contemporanea di stringere relazioni sincere, alla solitudine e alla fragilità dei venti-trentenni di oggi, combinando dialoghi realistici, fatti delle piccole cose quotidiane, con uno stile visivo forte, al limite del grottesco.

Quanto a La rosa armata, è un graphic novel sulle donne che hanno combattuto durante la Resistenza in Italia.