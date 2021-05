Editoria: nasce il marchio Feltrinelli Scuola

Nasce Feltrinelli Scuola, un nuovo marchio dedicato all’editoria scolastica per le medie e le superiori. Si parte dall’anno scolastico 2022/23. Con la collaborazione, tra gli altri, della Scuola Holden e di autrici e autori come Alessandro Baricco, Emanuele Coccia, Vera Gheno e Paolo Di Paolo – I dettagli

Novità per il Gruppo Feltrinelli, che “ha deciso di impegnare il proprio patrimonio di esperienza, autori e idee in un progetto di innovazione e sperimentazione”: nasce così Feltrinelli Scuola, un nuovo marchio dedicato all’editoria scolastica per le medie e le superiori.

I primi corsi saranno a disposizione di insegnanti e studenti dall’anno scolastico 2022/23. Per Gianluca Foglia, direttore editoriale di Feltrinelli, “durante la pandemia abbiamo avuto tutti conferma della centralità della scuola nella nostra vita civile, ma soprattutto della necessità di rispondere a nuove sfide. È fondamentale che ognuno dia il proprio contributo. Feltrinelli Editore lo fa mettendo a servizio di insegnanti e studenti la propria settantennale esperienza editoriale con i suoi autori e saggisti”.

Tra i nomi già coinvolti, Paolo Di Paolo, Vera Gheno, Germano Maifreda, Daniele Aristarco, Alberto Pellai, Hermann Grosser. Collabora al progetto anche la Scuola Holden che, con Alessandro Baricco ed Emanuele Coccia, presenterà un manuale di Filosofia per l’anno scolastico 2023/24.

Feltrinelli Scuola può inoltre contare su una rete di docenti che stanno collaborando all’ideazione e realizzazione dei corsi. Sul portale Feltrinelliscuola.it, sono disponibili – e accessibili a tutti – alcuni interventi d’autore dedicati agli studenti che affronteranno la maturità quest’anno.