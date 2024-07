Editoria, diverse novità nel mondo degli uffici stampa e delle agenzie di comunicazione

Estate di novità per gli uffici stampa delle case editrici italiane e per le agenzie di comunicazione (con la nascita di un nuovo progetto… – I dettagli

In queste settimane sono molti i “cambi di poltrona” e le novità tra chi si occupa di comunicazione in ambito librario e culturale.

Partiamo da Frida Sciolla, che lascia HarperCollins Italia e che dal 15 luglio entrerà a far parte del Gruppo Mondadori, come “responsabile comunicazione della Business unit Ragazzi” (Mondadori, Rizzoli, Fabbri e Piemme con i marchi Battello a Vapore e Geronimo Stilton) e di De Agostini Libri (De Agostini, Utet), a diretto riporto di Lorenzo Garavaldi, direttore generale Business Unit Ragazzi e amministratore delegato De Agostini Libri. Sciolla, si spiega nella nota, “avrà la responsabilità di definire le linee guida della comunicazione di un’area strategica e articolata, mettendo competenza, immaginazione ed esperienza al servizio della variegata proposta editoriale”.

A prendere il suo posto in HarperCollins Italia è Laura Valetti, appena nominata responsabile comunicazione e ufficio stampa, a diretto riporto di Sabrina Annoni, direttrice editoriale: “Valetti – che lascia la Fondazione Feltrinelli – si occuperà inoltre di sviluppare e rafforzare il posizionamento di HarperCollins Italia con progetti di comunicazione dedicati che valorizzano le specificità degli autori e delle autrici della casa editrice”.

Torniamo al Gruppo Mondadori, dove Paola Caviggioli ha lasciato il suo incarico per pensionamento e Alice Cairati ha assunto la carica di responsabile comunicazione e promozione delle case editrici Piemme, Sperling & Kupfer e Mondadori Electa, a diretto riporto del direttore generale Stefano Peccatori. Cairati ha iniziato il proprio percorso professionale proprio all’interno del Gruppo, 13 anni fa. La nuova struttura di comunicazione, a lei affidata, “è stata costituita con l’obiettivo di creare piani di comunicazione integrata, in cui le attività di ufficio stampa, comunicazione digitale e promozione siano coordinate in modo strategico ed efficace. In questo ambito, Cetta Leonardi è responsabile dell’ufficio stampa e promozione radio e tv, Alessandro Ventura dell’ufficio comunicazione digitale e promozione, mentre Cairati mantiene la responsabilità dell’ufficio eventi”.

E veniamo a un’altra novità, la nascita dell’agenzia di comunicazione M2A, dedicata al settore culturale, che si occupa di ufficio stampa, organizzazione eventi, consulenza per scrittori e scrittrici, festival, rassegne e case editrici. L’idea nasce dall’unione di tre professioniste del settore editoriale con oltre 15 anni di esperienza (Maia Terrinoni, Anna Voltaggio e Maria Galeano) che, oltre a svolgere incarichi singolarmente per autori e marchi editoriali, “hanno scelto di associarsi e lavorare insieme su progetti one shot e progetti 365 giorni l’anno”.

Nella presentazione del progetto si spiega che il “panorama culturale offre ogni giorno una quantità di stimoli e proposte sempre nuovi: i festival, gli eventi e le fiere dedicate ai libri si susseguono ormai durante tutto l’anno animando un calendario sempre più fitto e un pubblico di lettori più attento e curioso di partecipare. In questo contesto diventa fondamentale il dialogo con i media, non soltanto per trovare spazi e intercettare il pubblico attraverso la scelta degli interlocutori e dei canali più adatti, ma anche per garantire la necessaria visibilità a chi organizza eventi culturali mettendo in moto una macchina complessa e per gli scrittori e le scrittrici che pubblicano in un mercato editoriale affollato e spesso caotico. M2A nasce a questo scopo…”.

Tra le collaborazioni già in atto, quelle con Ponte alle Grazie, Il Pellegrino edizioni, Pazza Idea Festival, UmbriaLibri Festival, A Tutto Volume Festival, Festival del Medioevo, Letteratura fuori dalla pagina (format di spettacoli in cui autori e autrici portano i loro testi a teatro sotto forma di reading, performance e monologhi letterati), Spazio Monterosa91, la rassegna culturale Parco della Luce, Popsophia, Festival Federico II Stupor Mundi, Capolavori della letteratura, Encuentro e molti altri.