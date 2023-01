Editoria, novità per Raffaello Cortina

Novità per Raffaello Cortina Editore: Francesca Salsi, già editor per Rizzoli, entra infatti nella direzione editoriale della casa editrice – I particolari

Novità per Raffaello Cortina Editore: Francesca Salsi, già editor per Rizzoli, entra infatti nella direzione editoriale della casa editrice, con alle spalle oltre 40 anni di attività, guidata da Raffaello Cortina e da Mariella Agostinelli.

Salsi ha iniziato a lavorare in editoria nel 2010, prima in agenzia con Rosaria Carpinelli e poi come editor della saggistica italiana e straniera da Rizzoli. Ha pubblicato, tra gli altri, gli italiani Marco Malvaldi, Dario Bressanini, Telmo Pievani e Roberto Battiston, e gli stranieri Stephen Hawking, Roger Penrose e David Graeber.



Secondo Raffaello Cortina, “l’esperienza e le qualità di Francesca Salsi garantiranno alla casa editrice, già leader in ambito psicologico e scientifico, una presenza sempre più solida nelle altre discipline – filosofia, antropologia, sociologia – che negli ultimi anni hanno caratterizzato la linea editoriale di Raffaello Cortina Editore”.

Aggiunge Francesca Salsi: “Cortina è una casa editrice con un catalogo prestigioso e una storia unica nel panorama editoriale italiano. Sono orgogliosa di farne parte. Il mio impegno sarà quello di valorizzare un patrimonio di altissimo profilo, e insieme di aprire la casa editrice a nuovi autori, nuove idee e nuove direzioni”.