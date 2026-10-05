Editoria: novità per la saggistica di Giunti

Mentre il mondo del libro si appresta a incontrarsi a Francoforte per la Fiera del libro più attesa dell’anno, Giunti annuncia l’arrivo di Emanuele Basile nel proprio team con il ruolo di consulente per la saggistica, “portando con sé un bagaglio di 24 anni di esperienza maturata in Mondadori nell’acquisizione e nello sviluppo di titoli di saggistica internazionale”.

Nel corso della sua carriera a Segrate, Basile ha curato l’acquisizione di numerosi titoli di saggistica di rilievo, sia per il mercato italiano sia a respiro internazionale. Tra questi, Il Po di Tobias Jones, Creative Act di Rick Rubin e The World Is Our Homeland di Selena Daly, dedicato alla storia dell’emigrazione italiana. Sul fronte internazionale, ha portato nel catalogo Mondadori casi editoriali come Spare del principe Harry, Say Nothing di Patrick Radden Keefe, e Get Back dei Beatles, molti titoli di Thich Nhat Hanh e Nuclear War: A Scenario di Annie Jacobsen (adattamento cinematografico attualmente in sviluppo, con Denis Villeneuve alla regia).

“Dopo 24 anni è naturale sentire l’emozione di un nuovo inizio, ma quello che ho trovato in Giunti mi ha subito messo a mio agio: un team vibrante di energia, curiosità e un’esperienza editoriale profonda. Non vedo l’ora di rimettere questa energia al servizio di nuove storie e nuovi autori”, spiega Emanuele Basile. E Luigi Belmonte (dal marzo 2025 Chief of Adult Publishing del Gruppo Giunti, e con un lungo passato agli Oscar Mondadori alle spalle) parla dal canto suo di un rafforzamento del “team di saggistica, in linea con gli obiettivi di crescita del gruppo”.