Editoria, arte, design, tecnologia: debutta Edoné Magazine, mensile senza pubblicità

Nasce Edoné Magazine, presentato come “un magazine senza pubblicità”, un “lifestyle cartaceo e patinato, glamour ed etico, che non fa ricorso all’Intelligenza Artificiale”. Un mensile, in abbonamento e con una tiratura limitata, dedicato all’arte contemporanea, all’editoria, alle start-up, al design, alla tecnologia e al wellness.

Il magazine è edito dal gruppo Demetra Promotion (dell’imprenditore Gaetano Sanfilippo), ed è diretto dal giornalista e scrittore Francesco Musolino.

Tra le firme, quelle di Maurizio De Giovanni, Pietro Folena, Carlo Cracco, Donatella Finocchiaroì, Drusilla Gucci, Eliana Liotta, Ilaria Iacoviello, Anadela Serra Visconti e Sachika Ito.

Come si spiega nella presentazione, con “l’intento di dar vita a un cantiere creativo che trae la sua linfa dal Mezzogiorno, Edoné vuole spingersi oltre, con un respiro internazionale”. Diversi gli argomenti trattati: innovazione, cultura, società, benessere, nuove tendenze, social media, moda e glamour.

Le copertine, inedite, sono “vere e proprie opere d’arte realizzate da artisti contemporanei coordinati da NUAR Gallery”.

Nel primo numero, in uscita a dicembre, spazio all’intervista al premio Nobel per la letteratura Annie Ernaux e al regista Paolo Genovese, oltre ad un “ritratto” dello stilista Antonio Marras.

Edoné Magazine sarà presentato, il 29 novembre al MAXXI di Roma.

