Addio a Elena Spagnol

Autrice di numerosi libri di cucina (è stata una pioniera del genere, seguendo l’evolversi della cucina moderna) e traduttrice, Elena Vaccari, moglie dell’editore Mario Spagnol (1930-1999) e madre di Luigi, venuto a mancare nel giugno scorso, è morta venerdì all’età di 90 anni.

II Gruppo editoriale Mauri Spagnol la ricorda come “storica e preziosa collaboratrice, autrice sensibile e di grande talento”.

Elena Vaccari incontrò Spagnol quando l’editore lavorava in Bompiani. La coppia si sposò alla metà degli anni ’50.

Elena Spagnol ha anticipato il genere letterario gastronomico, e con i suoi oltre 20 libri ha venduto più di un milione di copie. L’autrice ha dedicato la sua vita a semplificare in cucina: ha eliminato ingredienti, abbreviato e facilitato procedimenti, messo a punto metodi economici e rapidi. Tra i suoi volumi, Libro di cucina per la donna che lavora, La pentola a pressione, Panini, e In cucina con Elena Spagnol.