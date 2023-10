“Mi sono commossa”. Parla Elisabetta Sgarbi, che pubblica il Nobel Jon Fosse in Italia

“La prima cosa che ho pensato quando ho saputo della sua vittoria? Mi sono commossa. Mi si è illuminato tutto, perché Jon Fosse è stato uno dei primi autori acquistati nel 2016 grazie a Barbara Griffini, sua agente letteraria”. Elisabetta Sgarbi, che con La nave di Teseo pubblica in Italia il vincitore del Premio Nobel per la Letteratura 2023, commenta a caldo con ilLibraio.it il riconoscimento allo scrittore norvegese

“Per le sue opere innovative e la prosa che danno voce all’indicibile”.

Il Premio Nobel per la Letteratura 2023 è stato assegnato a Jon Fosse, prolifico scrittore, poeta e drammaturgo norvegese classe ’59, le cui opere sono state tradotte in oltre 40 lingue e i cui testi teatrali sono stati messi in scena in diversi paesi.

In Italia (dove finora, va detto, l’opera di Fosse non ha goduto della meritata attenzione) il Nobel 2023 è pubblicato da La nave di Teseo diretta da Elisabetta Sgarbi. Con emozione, l’editrice commenta con ilLibraio.it il premio, e annuncia la pubblicazione Io è un altro – Settologia III-V (traduzione di Margherita Podestà Heir), il nuovo libro dello scrittore, presentato dalla casa editrice come un “romanzo-mondo strutturato in sette parti” e che “racconta cosa significa essere vivi“.

“La prima cosa che ho pensato quando ho saputo della sua vittoria? Mi sono commossa. Mi si è illuminato tutto, perché Jon Fosse è stato uno dei primi autori acquistati bel 2016 grazie a Barbara Griffini, sua agente letteraria. La seconda cosa che ho pensato è che il suo nuovo libro era programmato per uscire il 10 di ottobre. Si tratta del secondo volume della sua trilogia che si chiama Settologia. Il terzo pensiero, infine, è che avevo offerto quattro giorni fa per il suo nuovo libro, che si intitola A Shining. Lo ‘Shining’ è esattamente quello che ho provato alla notizia del Nobel”.

Così la direttrice generale ed editoriale della casa editrice milanese, che aggiunge: “È importante scoprire la sua opera a partire dai suoi racconti brevi, come Mattino e sera, arrivando al grande affresco esistenziale di Settologia, che è un grande romanzo sul doppio, sull’arte e sulla morte”.