Sandro Veronesi sul Nobel: “Jon Fosse scrittore alto, che con solenne lentezza affronta i grandi temi”

Lo scrittore Sandro Veronesi, che tra il 2009 e il 2011, con la Fandango, contribuì alla pubblicazione in Italia delle prime due opere in prosa del Premio Nobel per la letteratura Jon Fosse, commenta con ilLibraio.it il riconoscimento all’autore norvegese

“Sono molto contento per il Nobel a Jon Fosse. Un autore alto, che nelle sue opere ha sempre affrontato temi alti, e che merita questo riconoscimento prestigioso. Spero davvero che il Nobel possa farlo scoprire anche in Italia da un pubblico più ampio”. A commentare al telefono con ilLibraio.it l’assegnazione al norvegese Fosse del premio Nobel per la Letteratura è lo scrittore Sandro Veronesi, che tra il 2009 e il 2011, con la Fandango, contribuì alla pubblicazione in Italia delle prime due opere in prosa dell’autore classe ’59: Melancholia (traduzione di C. Falcinella, 2009) e Insonni (traduzione di C. Falcinella, 2011).

Veronesi (premio Strega 2020 con Il Colibrì, edito da La nave di Teseo) si dice “orgoglioso” per quella scoperta: “Noi probabilmente eravamo troppo piccoli per riuscire a farlo arrivare a tante lettrici e lettori, ma ora sono doppiamente contento, visto che negli ultimi anni è stato pubblicato da un’altra casa editrice a cui sono legato, La nave di Teseo (qui la nostra intervista a Elisabetta Sgarbi, commossa per il Nobel a Fosse, ndr)”.

Per l’autore di Caos Calmo (con cui Veronesi vinse il suo primo Strega, nel 2006) “alla fine il tempo ha dato ragione alla grande opera di Jon Fosse“. Veronesi sottolinea: “Di solito si elogia il ritmo narrativo di un’autrice o un autore, invece la prosa di Fosse è caratterizzata da una solenne lentezza. A colpire chi lo legge è proprio il ritmo lento con cui affronta i grandi temi, dalla morte alla solitudine”.

Certo, come fa notare anche Sandro Veronesi, finora Fosse, in Italia e all’estero, è stato riconosciuto più da drammaturgo che per le sue opere narrative. Non a caso c’è chi lo ha definito il “Samuel Beckett del XXI secolo“.