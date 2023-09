Il Premio Nobel, voluto dal chimico e industriale svedese Alfred Nobel (1833-1896), al quale peraltro si deve l’invenzione della dinamite, è stato conferito per la prima volta nel 1901. Da quel momento ha incluso passo dopo passo sempre più categorie, diventando con il tempo un punto di riferimento di grande spessore in tanti campi del sapere.

Nell’attesa di scoprire chi avrà l’onore di aggiudicarselo quest’anno, abbiamo raccolto alcune curiosità e informazioni poco note riguardanti nello specifico il Premio Nobel per la letteratura, attraverso le quali ripercorrere alcune tappe famose e singolari di uno fra i riconoscimenti più autorevoli a livello mondiale…

Storia di una medaglia

Se avete già osservato la medaglia conferita a chi si aggiudica il Premio Nobel per la letteratura, avrete notato che non si tratta di un oggetto qualsiasi: concepita dallo scultore svedese Erik Lindberg (1873-1966), rappresenta infatti un uomo seduto accanto a un alloro, intento a osservare una fanciulla che suona l’arpa mentre tiene dei fogli sul ginocchio destro (forse per trascrivere le parole che lei gli ispira). Il nome del vincitore o della vincitrice viene poi inciso sul retro, in cui troviamo anche la scritta Inventas vitam iuvat excoluisse per artes, tratta dal verso 663 del libro VI dell’Eneide di Virgilio (70-19 a.C.) e che in italiano significa Cerchiamo di migliorare la vita attraverso le arti.

Gli anni in cui non è stato assegnato

Fra guerre mondiali, totalitarismi e altri frangenti delicati, il Premio Nobel per la letteratura non è stato assegnato in diverse circostanze durante il Novecento, e più nello specifico: nel 1914, nel 1918, nel 1935, nel 1940, nel 1941, nel 1942 e nel 1943. Sette anni in cui la cerimonia non si è quindi tenuta, mentre nel più recente 2018 la premiazione è stata sospesa a seguito dello scandalo che ha coinvolto l’Accademia svedese. Di conseguenza, l’anno successivo sono stati annunciati eccezionalmente due vincitori: per l’edizione 2019 la vittoria è andata infatti a Peter Handke, mentre per la precedente edizione “sospesa” è stata premiata Olga Tokarczuk.

Nobel rifiutati…

Veniamo ora a un fenomeno sì inconsueto, ma che – quando si verifica – è destinato a rimanere negli annali: quello che porta una figura insignita del Premio Nobel a decidere di rifiutarlo. Finora, se escludiamo il caso di Bob Dylan del 2016, che non ha presenziato alla cerimonia e ha ritirato il premio un anno dopo, l’episodio si è verificato solo in due occasioni: la prima risale al 1958, quando a una settimana dalla premiazione Boris Pasternak (1890-1960) lo restituì per via delle pressioni ricevute dal regime sovietico; la seconda si verificò invece nel 1964 e vide Jean-Paul Sartre (1905-1980) rifiutarlo perché “uno scrittore non dovrebbe lasciarsi trasformare in un’istituzione“.

…e Nobel mai ottenuti

Per quanto strano possa apparire, nel corso delle edizioni passate è anche capitato che personalità di tutto rispetto nel panorama letterario internazionale abbiano finito per non ricevere la considerazione dell’Accademia di Stoccolma, nonostante il loro successo indiscusso e lo spessore delle numerose opere già pubblicate. Fra gli esempi più celebri menzioniamo quello di Jorge Luis Borges (1899-1986), secondo alcuni per via dei suoi rapporti con il dittatore argentino Pinochet, dello scrittore russo Vladimir Nabokov (1899-1977) e dell’autore italiano Alberto Moravia (1907-1990), che pure era sembrato rientrare nella rosa dei finalisti nel 1958.

Un po’ di record

E concludiamo ora con alcune curiosità dedicate ai record detenuti dai Premi Nobel per la letteratura, a cominciare da Rudyard Kipling (1865-1936), che nel 1907 fu lo scrittore più giovane a vincerlo (aveva 41 anni), e da Doris Lessing (1919-2013), che invece dal 2007 è la più anziana ad averlo ricevuto, alla veneranda età di 88 anni.

Da segnalare sono poi il caso di Erik Axel Karlfeldt (1864-1931), che nel 1931 si aggiudicò l’unico Premio Nobel per la letteratura postumo, e quello dell’autrice Grazia Deledda (1871-1936), la quale fino a oggi rimane l’unica donna italiana ad avere ottenuto l’ambito riconoscimento dell’Accademia di Svezia in ambito letterario.