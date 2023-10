Il Premio Nobel per la letteratura 2023 a Jon Fosse

Il Premio Nobel per la Letteratura 2023 viene assegnato a Jon Fosse, prolifico scrittore e drammaturgo norvegese, “per le sue opere innovative e la prosa che danno voce all’indicibile”

Il Premio Nobel per la Letteratura 2023 viene assegnato a Jon Fosse, prolifico scrittore e drammaturgo norvegese, “per le sue opere innovative e la prosa che danno voce all’indicibile“.

Nato nel 1959 a Strandebarm, una piccola città della Norvegia, vive nella residenza onoraria di Grotten, a Oslo, concessagli dal Re per i suoi meriti letterari.

Fosse ha esordito nel 1983 e da allora ha pubblicato romanzi, raccolte di poesie, saggi e libri per bambini.

Le sue opere sono state tradotte in oltre 40 lingue e i suoi testi teatrali sono stati messi in scena in tutto il mondo.

Per La Nave di Teseo sono usciti Mattino e sera (traduzione di Margherita Podestà Heir) nel 2019 e L’altro nome – Settologia vol. 1-2 (traduzione di Margherita Podestà Heir) nel 2021.

E il 10 ottobre la casa editrice diretta da Elisabetta Sgarbi pubblicherà il suo nuovo libro, Io è un altro – Settologia III-V (traduzione di Margherita Podestà Heir). Viene presentato come un “romanzo-mondo strutturato in sette parti“. E ancora: “Io è un altro racconta cosa significa essere vivi: il calore di un cane sulle ginocchia, un abbraccio, il piacere di guidare in silenzio, svegliarsi con una buona colazione. La scrittura di Jon Fosse incanta con la sua poesia mentre dà vita alla voce indimenticabile di Asle, una riflessione a tutto campo sull’amore, sull’arte e sull’amicizia”

In precedenza in Italia erano stati pubblicati, tra gli altri, Teatro (a cura di Rodolfo Di Giammarco, Editoria&Spettacolo, 2006), Melancholia (traduzione di C. Falcinella, Fandango, 2009), Insonni (traduzione di C. Falcinella, Fandango, 2011) e Saggi gnostici (a cura e traduzione di Franco Perelli, Cue Press, 2018), oltre a Caldo (traduzione di Franco Perelli, Cue Press, 2018).

Lo scorso anno l’Accademia svedese aveva premiato un’autrice molto nota anche in Italia, Annie Ernaux. Quest’anno la scelta è caduta su un autore sì pubblicato in Italia, ma poco noto (finora) al grande pubblico.

Nel 2007 Fosse era stato nominato cavaliere dell’Ordre national du Mérite in Francia e, dal Daily Telegraph, è stato considerato uno dei 100 geni viventi.

In questo articolo potete trovare diverse curiosità sul Nobel per la letteratura, per ripercorrere alcune tappe famose e singolari di uno fra i riconoscimenti più ambiti nel mondo della cultura…

Fotografia header: Jon Fosse - Getty Editorial 05/10/2023