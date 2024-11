A Emilia Lodigiani, fondatrice di Iperborea, l’Ambrogino d’Oro 2024

“Sono molto emozionata e grata per questa onorificenza tanto bella e prestigiosa per una milanese, e particolarmente apprezzata perché mi sembra quella che più di tutte dà un senso di appartenenza alla comunità. Se già ho sempre ritenuto un privilegio vivere in una città così pronta a stimolare e facilitare le iniziative culturali, ad accoglierle con calore, curiosità ed entusiasmo, tanto più mi commuove ricevere anche un suo grazie con un riconoscimento così importante per avere semplicemente cercato di spartire le mie passioni con gli altri. Il fatto di venire a sapere questa magnifica notizia il giorno del ‘compleanno’ di Selma Lagerlöf, prima donna premio Nobel per la letteratura, grandissima scrittrice svedese, tra gli autori che, sentendo il dovere di far conoscere, mi hanno indotto a fondare Iperborea, mi piace interpretare anche questo come un simbolo e un ennesimo regalo che mi viene da Milano e dall’Europa e da quella letteratura del Nord che ho avuto la gioia di pubblicare e diffondere”.

Così, Emilia Lodigiani, fondatrice della casa editrice Iperborea, ha commentato l’assegnazione dell’Ambrogino d’Oro 2024, una delle massime onoreficenze della città di Milano.

La cerimonia si terrà il 7 dicembre al Teatro Dal Verme.

Fotografia header: Emilia Lodigiani nella foto di Bianca Rizzi