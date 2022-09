Promozione editoriale: una nuova rete esclusivamente dedicata all’editoria per ragazzi

L’editoria per bambini e ragazzi è in crescita, ed Emme Promozione propone ai suoi clienti Emme Promo Junior, una rete esclusivamente dedicata – I particolari

Negli ultimi anni, in più occasioni, numeri alla mano si è parlato della crescita dell’editoria per ragazzi. Inoltre, secondo gli ultimi dati Aie, la fascia di lettori 6-14 anni legge molto di più della fascia adulta della popolazione (con una differenza di quasi 14 punti percentuali). A questo proposito, da settembre Emme Promozione propone ai suoi clienti Emme Promo Junior, una rete esclusivamente dedicata, “naturale specializzazione dell’attività di promozione editoriale che da sempre si occupa di titoli per bambini e ragazzi”. Si rinnova anche il web service, con la creazione della nuova area Emme Promo Junior.

Un nuovo percorso, “caratterizzato da una presenza capillare sul territorio, garantita da agenti specializzati e coordinata da un account dedicato“.

Questa attenzione all’editoria per bambini e ragazzi è parte di “un più ampio progetto, che ha come obiettivo quello di valorizzare la produzione degli editori che scelgono la rete Emme Promozione”.