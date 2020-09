Due copertine diverse per il nuovo libro del Nobel Kazuo Ishiguro

Faber Books propone a lettrici e lettori due copertine diverse per il nuovo romanzo di Ishiguro (che uscirà all’estero il 2 marzo 2021): una pensata per le librerie della catena Waterstones e una per le indipendenti…

Siamo abituati a vedere lo stesso libro con differenti copertine: capita per esempio con i classici pubblicati da diverse case editrici, con le ristampe, oppure ancora con le edizioni economiche o quelle straniere.

Meno solita invece è senza dubbio la scelta di pubblicare un romanzo e di lanciarlo subito sul mercato con due vesti grafiche diverse. È quello che ha fatto Faber, prestigiosa casa editrice fondata a Londra nel 1929, con il nuovo romanzo di Kazuo Ishiguro, premio Nobel per la letteratura nel 2017, Klara and the sun, che uscirà all’estero il 2 marzo 2021.

Realizzate entrambe da Pete Adlington, come il marchio spiega su Twitter, le copertine sono destinate a essere vendute una nelle librerie della catena Waterstones, l’altra invece nelle librerie indipendenti.

Di fatto le due copertine non appaiono troppo diverse: cambia principalmente la scelta dei colori. L’edizione per le indipendenti ha una colorazione menta, rosso e rosa, mentre quella per le Waterstones è arancione, gialla e azzurra, con margini speciali.

Una trovata di marketing fantasiosa e creativa? O, alla base, una motivazione – sempre di marketing, naturalmente – più strategica?

Quel che è certo è che i fan di Ishiguro (che torna al romanzo dopo il trionfo a Stoccolma) e quelli della casa editrice (e di Adlington) – che nel suo immenso catalogo vanta molti Nobel e vincitori del Booker Prize, tra cui TS Eliot, Ted Hughes, Harold Pinter, Sylvia Plath, William Golding, Samuel Beckett – probabilmente non si lasceranno sfuggire nessuna delle due.