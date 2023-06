Il programma del festival “Il Libro Possibile” 2023, che “pensa positivo” e punta sugli ospiti internazionali

Torna l’appuntamento con il festival Il Libro Possibile 2023, giunto alla 22esima edizione, e che “pensa positivo, parla di futuro e amplia la sua platea a un pubblico sempre più internazionale“. L’appuntamento è dal 5 all’8 luglio a Polignano a Mare e dal 18 al 22 luglio a Vieste.

Il festival pugliese rende omaggio a quell’inno pop alla speranza pubblicato 30 anni fa da Jovanotti “e al quale s’ispira per parlare di futuro a suon di diritti, clima, legalità attraverso le idee e le opinioni di circa 250 ospiti”.

Protagonisti scrittori, giornalisti, scienziati, magistrati, imprenditori, esponenti delle istituzioni, artisti che si alternano fra presentazioni letterarie, lectio magistralis, dibattiti, tavole rotonde, interviste, performance e spazi dedicati ai giovani lettori.

“Pensare positivo – spiega la direttrice artistica del Libro Possibile, Rosella Santoro – significa avere un approccio costruttivo alla vita, anche quando tutto sembra andare verso la distruzione; dell’ambiente, della pace, dei diritti. Anzi, è soprattutto in questi momenti che bisogna invertire la tendenza dominante alla rassegnazione e provare a costruire o ricostruire. A partire dal pensiero, la più grande forza motrice dell’essere umano. Pensare positivo vuol dire pensare in termini di giustizia, solidarietà, difesa dei valori, responsabilità, affinchétutto ciò possa tradursi in azioni concrete, individuali e collettive. Così, attraverso centinaia di voci autorevoli nei diversi campi del sapere, il Libro Possibile vuol farsi amplificatore di un messaggio di speranza, pur conservando la pluralità di punti di vista e un atteggiamento critico verso i grandi temi del nostro tempo. Quest’anno più che mai, poi, intendiamo superare i confini geografici e mentali, aprendo a un parterre di ospiti e a una platea sempre più internazionale. Perché la speranza è un valore universale”.

La novità di quest’anno è rappresentata dalle cinque serate a Vieste con la data del 18 luglio interamente dedicata agli ospiti internazionali per incontri condotti esclusivamente in lingua inglese. Il 18 luglio, infatti, sul palco interverranno Donald Sassoon, Kristinn Hrafnsson, Stefania Maurizi, Nick Rosa e Paolo Taticchi. Nel ruolo di moderatore Giuseppe Stigliano.

Anche Polignano a Mare accoglie ospiti internazionali come Ferdinando Aramburu, Anabel Hernandez e Zharko Kujundjiski.

Tanti i politici e gli esponenti del mondo della magistratura in programma anche in questa edizione.

Ma spazio, ovviamente, anche a intellettuali di riferimento della filosofia e della psicanalisi, come Umberto Galimberti e Massimo Recalcati. Inoltre, spazio all’economia con l’incontro a due voci tra Carlo Cottarelli e Mariangela Pira e molti altri appuntamenti.

Tra i temi in programma, donne, maternità e famiglia omogenitoriali. E naturalmente, saranno molte le scrittrici e gli scrittori italiani a intervenire. Tra questi, Antonella Lattanzi, la vincitrice o il vincitore del Premio Strega (che si conoscerà il 6 luglio), l’autrice bestseller Stefania Auci, Maurizio De Giovanni, Erri De Luca, Diego De Silva, Alain Elkann, Peppe Fiore, Gabriella Genisi e Daniele Rielli.

Molti anche i giornalisti e gli esponenti del mondo dello spettacolo.

Sul sito del festival il programma completo e i dettagli.