Festival: Taobuk 2027 sarà dedicato al tempo (e all’impatto dell’AI)

“Per la prima volta nel cammino dell’Uomo, il progresso non impone soltanto di governare tecnologie rivoluzionarie, ma di confrontarci con una trasformazione profonda del modo di abitare il presente. L’intelligenza artificiale apprende in pochi istanti ciò che per generazioni ha richiesto studi annosi; gli algoritmi anticipano le decisioni; l’innovazione modifica incessantemente il rapporto tra conoscenza e realtà. Eppure la nostra esistenza conserva le proprie stagioni: quelle della crescita e dell’educazione, dell’attesa e dell’amore, dell’impegno e del congedo”.

Proprio “dallo scarto tra la velocità del cambiamento e le forme profonde dell’esperienza“, nasce la riflessione che la 17esima edizione di Taobuk dedicherà al tema del Tempo, “dimensione ancestrale e immanente nella quale si plasmano storia, memoria e immaginazione”. Dopo aver sondato negli ultimi anni le grandi geografie delle relazioni – “Gli ultimi muri”, “Gli altri”, “Identità”, “Confini” – e valori fondamentali quali Libertà, Verità e Fiducia, Taobuk “apre ora una differente prospettiva: dalle frontiere dello spazio alla trama invisibile del divenire”.

Il festival, ideato e diretto da Antonella Ferrara, dal 17 al 21 giugno 2027 riunirà ancora una volta a Taormina scrittori, artisti, scienziati, economisti e protagonisti della cultura internazionale per interpretare le forze che stanno ridisegnando il mondo.

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Promosso dalla Regione Siciliana, dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia e con il sostegno del Comune di Taormina, oltre che di enti pubblici e partner privati, Taobuk culminerà nella tradizionale Serata di Gala, in programma sabato 19 giugno al Teatro Antico di Taormina. Sarà proprio in questa cornice che verranno conferiti i Taobuk Award alle personalità che, con il loro percorso umano, artistico, letterario e scientifico, “hanno offerto un contributo di straordinario rilievo al panorama culturale internazionale”.

“Abbiamo scelto il Tempo perché nessun’altra categoria attraversa con altrettanta profondità la condizione umana e le metamorfosi della contemporaneità“, afferma Antonella Ferrara, fondatrice e direttrice artistica di Taobuk. “Viviamo un’epoca nella quale tutto sembra accelerare: le innovazioni, le informazioni, le crisi, le opportunità. Ma proprio questa accelerazione rende necessario riscoprire il valore della costruzione paziente e della capacità di tradurre ciò che viviamo in noos e consapevolezza. La cultura è il luogo in cui il tempo custodisce il passato, illumina il presente e innesca il futuro. Viviamo immersi in temporalità diverse: quelle della tecnologia, della natura e dell’economia, quelle della politica e della cultura. Spesso procedono con velocità differenti e faticano a dialogare. La questione non è allora quanto velocemente possiamo procedere, ma se saremo ancora capaci di dare un significato al nostro tempo e orientare il divenire quando il presente sembra aver divorato il futuro. E in un’epoca dominata appunto dall’istantaneità dell’informazione, leggere è forse uno degli ultimi gesti di resistenza contro l’accelerazione permanente”.