A Firenze la seconda edizione della fiera “TESTO [Come si diventa un libro]”

Dal 24 al 26 febbraio la Stazione Leopolda di Firenze ospiterà oltre 100 case editrici per la seconda edizione di TESTO, fiera pensata per condividere e coltivare la passione per la lettura – I particolari

Dal 24 al 26 febbraio 2023, la Stazione Leopolda di Firenze ospita la seconda edizione di TESTO [Come si diventa un libro], l’appuntamento sull’editoria organizzato da Pitti Immagine in collaborazione con Stazione Leopolda, da un’idea di Todo Modo.

TESTO, si spiega nella presentazione, racconta come nasce un libro e come arriva nelle mani del lettore. “Tre giorni per immergersi in un mondo di carta e parole” attraverso una selezione ragionata di libri e novità e grazie a un programma di eventi, laboratori, incontri e percorsi di lettura. La fiera ospita 107 case editrici.

Confermato il format espositivo inaugurato con la prima edizione: un percorso suddiviso in sette stazioni, una selezione di titoli e una fruizione interattiva della manifestazione, che metterà in relazione il pubblico con gli addetti ai lavori, cioè gli editori, i librai, i direttori di biblioteche e, naturalmente gli scrittori.

“La seconda edizione è forse più importante della prima – sottolinea Agostino Poletto, Direttore Generale di Pitti Immagine – non può contare né sulla pagina bianca, né sull’effetto sorpresa. Ma la sfida è ancora più stimolante. Anche quest’anno TESTO porterà alla Stazione Leopolda percorsi intersecati fra loro in modo da creare una mappa di tutto l’ambiente editoriale finalmente chiaro e omogeneo. Il merito va a una regia collettiva che, come avviene per molte delle manifestazioni di Pitti, vive del contributo di tutti. Intorno, una città, Firenze, che ha di per sé tanta storia”.

Le case editrici

Nelle due navate della Stazione, nell’allestimento curato da Alessandro Moradei, ogni editore propone un ristretto numero di titoli. Grazie al confronto con editor, redattori e uffici stampa (e a visite guidate a cura dei librai), i lettori possono immergersi nello spirito delle proposte. Per approfondire il catalogo della casa editrice, altri titoli saranno esposti sugli scaffali, alle spalle dei tavoli.

Le sette stazioni

Alla Leopolda viene ricreato il ciclo di vita del libro attraverso un percorso in sette stazioni. Ogni stazione – il Manoscritto, il Risvolto, la Traduzione, il Segno, il Racconto, la Libreria, il Lettore – descrive una fase della vita del libro: dal lavoro dello scrittore, a quello degli editor, traduttori, grafici, promotori e librai, fino al lettore.

Il programma di presentazioni, incontri ed eventi è messo a punto dal team di curatori, che rivestono il ruolo di “Capistazione”: Luca Briasco, editor di narrativa straniera, traduttore e editore di minimum fax; Andrea Gessner, editore di Nottetempo; Beatrice Masini traduttrice, scrittrice e direttrice di divisione di Bompiani; Giovanna Silva e Chiara Carpenter, rispettivamente fotografa e editor, fondatrici di Humboldt Books; Leonardo G. Luccone, direttore dell’agenzia letteraria e studio editoriale Oblique; Maddalena Fossombroni e Pietro Torrigiani, fondatori della libreria Todo Modo; Riccardo Ventrella, responsabile delle relazioni internazionali della Fondazione Teatro della Toscana.

Il programma di eventi e presentazioni

Tra gli ospiti internazionali in calendario nomi come Jessica Bruder, Jean-Baptiste Del Amo, Alicia Giménez-Bartlett, Sheila Heti, Emir Kusturica, Jhumpa Lahiri, Amanda Lear, Amélie Nothomb, Edward St Aubyn, Scott Turow, Mikail Shishkin, Paul Lynch, Dale Maharidge, Itamar Orlev, Christoph Ransmayr, Ron Rash, Jón Kalman Stefánsson, Goran Vojnovic, Edward Wilson-Lee, e altri ancora.

Tra i tanti autori e ospiti italiani coinvolti, troviamo Niccolò Ammaniti, Giuseppe Antonelli, Marco Balzano, Daria Bignardi, Ginevra Bompiani, Giosuè Calaciura, Franco Cardini, Lucio Caracciolo, Ermanno Cavazzoni, Chiara Costa, Carlos D’Ercole, Serena Danna, Emanuele Dattilo, Mario Desiati, Claudia Durastanti, Gian Arturo Ferrari, Nadia Fusini, Maura Gangitano, Carlo Ginzburg, Jennifer Guerra, Vincenzo Latronico, Loredana Lipperini, Carlo Lucarelli, Mario Lupano, Stefano Mancuso, Marco Missiroli, Antonio Moresco, Giulio Mozzi, Paolo Nori, Tommaso Pincio, Alessandro Piperno, Piergiorgio Pulixi, Vanni Santoni, Luca Scarlini, Simonetta Sciandivasci, Luigi Serafini, Giampaolo Simi, Fabio Stassi, Emanuele Trevi, Carlotta Vagnoli, Chiara Valerio, Giorgio Vasta, Marco Vichi, Simona Vinci e Giovanna Zucconi.

Interverranno poi personalità dell’editoria internazionale, invitate per raccontare questa comunità dall’interno. Per citarne alcune: Juergen Boos, direttore della Fiera di Francoforte; Teresa Cremisi, presidente di Adelphi; Rebecca Servadio, che spiegherà come funziona lo scouting letterario a livello internazionale; e ancora Barbara Epler, editrice New Directions, casa editrice indipendente americana; la critica di moda e curatrice Maria Luisa Frisa; Grazia Gotti, scrittrice ed esperta libri per ragazzi; il Post con Luca Sofri e i suoi podcast con Francesco Costa e Matteo Caccia; Giorgio Pinotti e Paola Italia su Gadda; Mauro Bersani racconta come costruisce la Bianca (la collana di poesia Einaudi); direttori editoriali e editor – Giuseppe Russo, Andrea Gentile, Mattia Carratello, Gerardo Masuccio – raccontano il loro mestiere; Matteo Codignola racconta la nuova casa editrice del gruppo GeMS, Orville Press; gli editori Lorenzo Flabbi e Marco Federici Solari (L’orma) raccontano Annie Ernaux dalla riscoperta al Nobel; Piero Angelini con Carlo Ginzburg sulla Collana Viola di Einaudi; il nuovo vocabolario Treccani con Valeria Della Valle e Giuseppe Patota; Schwa o non schwa con Andrea De Benedetti e Vera Gheno; un focus sugli inserti culturali.

Il programma presenterà poi un focus tematico dedicato agli esordienti. Storie di esordi decisamente riusciti – con la partecipazione di Niccolò Ammaniti, Simona Vinci, Marco Missiroli, Antonio Moresco (con Carla Benedetti). E una serie di nuovi esordi tra il 2022 e di inizio 2023.