Editori e scrittori a Firenze: il programma dell’edizione 2026 di TESTO, dedicata all’estro

Oltre 180 scrittrici, scrittori e ospiti (tra cui Alessandro Baricco, Daria Bignardi, Bianca Pitzorno, Michele Mari, Yasmina Reza e Arturo Pérez-Reverte), 165 case editrici coinvolte, panel, laboratori, spazi per i gruppi di lettura e passeggiate letterarie: la Stazione Leopolda di Firenze, dal 27 febbraio all’1 marzo, ospita la quinta edizione di TESTO – Il programma e le novità

Alla Stazione Leopolda di Firenze, dal 27 febbraio all’1 marzo, si appresta a tornare TESTO, manifestazione nata nel 2022 e giunta alla quinta edizione (qui il programma completo e i dettagli).

Come anticipato, il tema di quest’anno che è “l’estro” (al tema, tra l’altro, Stefano Bartezzaghi dedica la sua lectio dal titolo Sogno o son d’estro).

In programma quasi 200 eventi, tra anteprime, presentazioni, seminari, laboratori, panel, produzioni originali e collaborazioni, con il coinvolgimento di 165 case editrici e di oltre 180 scrittrici, scrittori e ospiti, anche internazionali.

TESTO è organizzata da Pitti Immagine, in collaborazione con Stazione Leopolda e ideato da Todo Modo. E Agostino Poletto, Direttore Strategie Corporate Pitti Immagine, a proposito dell’edizione 2026 sottolinea: “TESTO torna con la sua formula dedicata al lungo e affascinante percorso che i libri compiono per arrivare tra le mani dei lettori. Le sette stazioni che scandiscono la filiera dell’editoria saranno ancora una volta la struttura attorno alla quale si susseguiranno oltre 200 eventi all’interno della Stazione Leopolda”. E aggiunge: “Uno degli obiettivi che ci siamo prefissati per questa quinta edizione è quello di raggiungere capillarmente le molte comunità dei lettori attraverso collaborazioni con le librerie del territorio nazionale e con i sempre più numerosi e vitali bookclub, siano essi fisici o digitali, e la rete delle biblioteche. Abbiamo inoltre rinnovato l’allestimento degli spazi della Leopolda, a partire dalle postazioni dei singoli editori, più ampie e funzionali, e creato nuove aree dedicate alla sosta per dialogare o leggere, così che i visitatori possano sempre più vivere l’esperienza di una grande, sorprendente e accogliente libreria. L’invito dunque è a condividere, per i tre giorni del salone, momenti di approfondimento e di svago secondo quanto suggerisce il tema di quest’anno, l’estro, lo spirito irriverente e coraggioso che ci vuole per scrivere, tradurre, pubblicare e trasformare un’idea in un libro”.

Le sette “stazioni”

Anche nel 2026 TESTO ricrea all’interno della Stazione Leopolda il ciclo di vita del libro attraverso un percorso in sette “stazioni”: Il manoscritto, Il risvolto, La traduzione, Il segno, Il racconto, La libreria, Il lettore.

A questo proposito, il programma ancora una volta è messo a punto dal team dei “Capistazione” composto da Luca Briasco, editor di narrativa straniera, agente letterario, traduttore e editore di minimum fax; Andrea Gessner, editore di nottetempo; Beatrice Masini traduttrice, scrittrice e direttrice di divisione di Bompiani; Chiara Carpenter e Giovanna Silva, rispettivamente editor e fotografa, anime di Humboldt Books; Leonardo G. Luccone, scrittore e direttore di Oblique Studio; Maddalena Fossombroni e Pietro Torrigiani, fondatori della libreria Todo Modo; Riccardo Ventrella, responsabile delle relazioni internazionali della Fondazione Teatro della Toscana.

Le librerie e i bookclub

TESTO ha coinvolto in questa quinta edizione circa quaranta librerie partner di tutta Italia: luoghi dove sarà possibile informarsi sull’evento, acquistare il biglietto per la partecipazione.

Le librerie contribuiranno ad alimentare la passione per la lettura attraverso una serie di “Percorsi guidati” da librai e libraie nei tre giorni del salone. Altra novità è il coinvolgimento ancora più forte dei bookclub, quasi trenta e da tutta Italia, che in Leopolda potranno incontrare, e dialogare, con le loro autrici e i loro autori preferiti.

Tra gli ospiti, Yasmina Reza e Arturo Pérez-Reverte

E veniamo ad alcuni dei protagonisti dell’edizione 2026. Tra gli ospiti, Yasmina Reza (Adelphi), Haytam el-Wardany (Timeo), Arturo Pérez-Reverte (Settecolori), Dario Ferrari (Sellerio), Pierre Jourde (Prehistorica).

Tra le anteprime, gli articoli inediti di Israel Joshua Singer, raccolti in I viaggi in America (Giuntina) e l’esordio nella poesia di Beatrice Masini per Molesini.

Anche quest’anno sono numerose le voci internazionali tra cui Kader Abdolah (Iperborea), Michelle Gallen (Keller), Carlos Magdalena (Aboca Edizioni), Lisa Ridzén (Neri Pozza), Carlo Tetsugen Serra (Astrolabio – Ubaldini Editore), Hervé Tullet (Il Saggiatore), Ysra (edizioni e/o).

Da Alessandro Baricco a Bianca Pitzorno

Tra gli ospiti italiani Giuseppe Antonelli (Il Mulino), Alessandro Baricco, Bartezzaghi, Ferrari, Michele Mari (Einaudi), Stefano Mancuso, Marzio G. Mian, Alcide Pierantozzi (Einaudi), Fabio Macaluso (Marsilio), Daria Bignardi (Mondadori), Bianca Pitzorno (Bompiani) e Francesco Danesi della Sala (wetlands).

Gli omaggi a Colette e Salinger

Tra le celebrazioni in programma, quelle di Richard Yates a cent’anni dalla sua nascita, Colette, Ana María Matute, Jean Genet a quarant’anni dalla scomparsa, Pier Paolo Pasolini, Tillie Olsen e J.D. Salinger, a 75 anni dalla pubblicazione di Il giovane Holden negli Stati Uniti. Previsto poi un omaggio a Giovanni Gandini, libraio, editore e animatore culturale, oltre che alla critica e storica dell’arte fiorentina Lara-Vinca Masini della in Leopolda saranno visitabili gli archivi conservati al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato.

Tra gli appuntamenti in programma anche il seminario TESTOFFICINA tenuto da Paul B. Preciado dal titolo Più di due sessi. Liberare i nostri corpi oltre la gabbia del binarismo, “un viaggio attraverso le distinzioni di genere nella modernità che ha l’obiettivo di provare a pensare insieme un’azione politica che possa incarnarsi nel presente”.

Il panel sugli esordienti e quello su traduzione & intelligenza artificiale

Per i panel, torna quello degli autori esordienti, oltre a due novità: lo spazio in cui chi è in cerca di un editore può incontrare editor e agenti letterari con i quali discutere del proprio manoscritto, “oltre a quello dedicato agli autori a cui è riuscita una delle imprese più ardue, ovvero la pubblicazione del secondo libro”.

Il panel della traduzione quest’anno rifletterà sulle sfide che pone l’IA.

Tra i talk, quelli curati da Frab’s con gli editori di alcune delle più interessanti riviste indipendenti internazionali. E infine, fuori dalla Stazione Leopolda, tornano le Passeggiate letterarie, percorsi in città guidati da scrittori e associazioni alla scoperta di opere, luoghi, figure di rilievo della letteratura, un passo alla volta.

I biglietti per la manifestazione

È possibile acquistare il biglietto di accesso (necessario per prenotarsi agli eventi) online oppure direttamente all’ingresso della manifestazione. L’ingresso giornaliero costa 10 euro, l’abbonamento per 3 giorni 18.