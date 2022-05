L’Istituto italiano di cultura di Mosca escluso dalla giuria del premio Strega

Via Facebook, Olga Strada, figlia dello slavista Vittorio e in passato direttrice dell’Istituto italiano di cultura di Mosca, esprime il suo rammarico per la scelta del ministero degli Esteri, che sospende dalla giuria del premio Strega l’italianista Evgenij Solonovich. La scelta, che fa inevitabilmente discutere, è della Farnesina, non dell’organizzazione del premio.

A Repubblica, che l’ha intervistata, Olga Strada ha spiegato: “Ritengo che la decisione presa dal Ministero degli Esteri di escludere dalla giuria internazionale del premio, organizzata tramite la rete degli IIC nel mondo, due importantissimi italianisti russi come Solonovich e Anna Jampolskaja soltanto perché russi, sia non solo grave ma anche priva di logica. Chi per decenni, come l’esimio italianista, ha diffuso la conoscenza della letteratura italiana, traducendo in russo non solo i massimi autori ma anche quelli per così dire ‘di nicchia’, non può essere messo in un angolo solo perché di nazionalità russa. Tra l’altro Solonovich è nato a Sinferopol’!”.

Come spiega sempre Repubblica, in realtà i lettori scelti dagli Istituti “non vengono rivelati e la decisione ministeriale travolge Solonovich pur non essendo diretta contro di lui“. E sarà necessario attendere una dichiarazione ufficiale del ministero per capire meglio la natura di questa “sospensione”.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO…