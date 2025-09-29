Gruppo Giunti, novità nel Cda

Alessandro Torrentelli è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di Giunti Editore S.p.A. con l’incarico di Chief Operations Officer – Sales & Logistics – I particolari

Novità per il Gruppo Giunti, che comunica che Alessandro Torrentelli è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di Giunti Editore S.p.A. con l’incarico di Chief Operations Officer – Sales & Logistics.

Torrentelli lavora nel gruppo fiorentino dal 1993, e ha ricoperto tutti i ruoli della funzione commerciale, assumendo, dal 2009, l’incarico di Direttore Vendite del Canale Librerie, dal 2012 il ruolo di Direttore Commerciale e dal 2024 la responsabilità della Logistica.

Il CdA dell’editore fiorentino assume dunque la seguente conformazione: Sergio Giunti – Presidente; Andrea Giunti – Consigliere delegato; Daniel Giunti – Consigliere; Daniele Tinelli – Consigliere; Stefano Cassanelli – Consigliere; Alessandro Torrentelli – Consigliere.