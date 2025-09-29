libri, libro, lettura, biblioteca, editoria, libreria, librerie, biblioteche
Editoria

Gruppo Giunti, novità nel Cda

Editoria
di Redazione Il Libraio 29.09.2025

Alessandro Torrentelli è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di Giunti Editore S.p.A. con l’incarico di Chief Operations Officer – Sales & Logistics – I particolari

Novità per il Gruppo Giunti, che comunica che Alessandro Torrentelli è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di Giunti Editore S.p.A. con l’incarico di Chief Operations Officer – Sales & Logistics.

sede Gruppo Giunti

La sede fiorentina del gruppo Giunti

Torrentelli lavora nel gruppo fiorentino dal 1993, e ha ricoperto tutti i ruoli della funzione commerciale, assumendo, dal 2009, l’incarico di Direttore Vendite del Canale Librerie, dal 2012 il ruolo di Direttore Commerciale e dal 2024 la responsabilità della Logistica.

Il CdA dell’editore fiorentino assume dunque la seguente conformazione: Sergio Giunti – Presidente; Andrea Giunti – Consigliere delegato; Daniel Giunti – Consigliere; Daniele Tinelli – Consigliere; Stefano Cassanelli – Consigliere; Alessandro Torrentelli – Consigliere.

Può interessarti anche

Editoria, novità per il Gruppo Giunti
Redazione Il Libraio 18.07.2025 Editoria, novità per il Gruppo Giunti

 

Libri consigliati

News Correlate

Lista di libri

Tutte le nostre proposte