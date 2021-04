Gruppo Mondadori: Antonio Porro è il nuovo Amministratore delegato

Come previsto, Antonio Porro è stato nominato Amministratore delegato del Gruppo Mondadori ed Ernesto Mauri , giunto alla fine del mandato, ha lasciato il suo posto di Ad di Segrate.

Il manager Porro ricopre inoltre le cariche di vicepresidente e amministratore delegato di Mondadori Libri S.p.A. da febbraio 2018; presidente e amministratore delegato di Mondadori Education S.p.A. da giugno 2011; amministratore delegato di Rizzoli Education S.p.A. e presidente di Rizzoli International Publications Inc. da settembre 2016.

Porro, milanese, è nato nel 1965 e si è laureato in economia e commercio all’Università Cattolica di Milano. Nel 1991 comincia il proprio percorso professionale in Fininvest nel settore Business Development. Nel 1993 arriva in Mondadori in qualità di responsabile dei Progetti di Sviluppo. In seguito Porro matura un’esperienza di oltre dieci anni in Telecom Italia: dal 1995, all’interno della Divisione Business, assume incarichi di responsabilità crescente, tra cui il Marketing Strategico, per poi passare – dal 2001 – nella Divisione Internazionale come responsabile delle Operations delle società partecipate.

Nel gennaio 2009 torna in Mondadori come responsabile Mergers & Acquisitions del Gruppo; nel 2011 è nominato direttore generale Educational e nel gennaio 2015 amministratore delegato dell’area educational di Mondadori Libri S.p.A.

L’Assemblea degli Azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., riunita oggi sotto la presidenza di Marina Berlusconi, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 ed esaminato il bilancio consolidato 2020 del Gruppo Mondadori. I dettagli su Primaonline.it.

Il nuovo Consiglio di amministrazione, nominato dall’Assemblea degli azionisti, resterà in carica per tre anni. Oltre al presidente Marina Berlusconi e al nuovo amministratore delegato, l’organo è composto da Pier Silvio Berlusconi, Alessandro Franzosi, Elena Biffi, Danilo Pellegrino, Francesco Currò, Angelo Renoldi, Cristina Rossello e dai nuovi consiglieri Paola Elisabetta Galbiati, Valentina Casella e Alceo Rapagna.

Il commento di Marina Berlusconi: “Il dottor Ernesto Mauri ha concluso il proprio impegno in Mondadori presentando all’assemblea degli azionisti un bilancio che conferma, con gli eccellenti risultati ottenuti in un anno davvero terribile, il suo valore di manager e il prezioso ruolo avuto nello sviluppo della casa editrice che ha guidato per otto anni. Lascia un’azienda che, grazie al contributo determinante di tutte le sue componenti, può oggi vantare grande solidità economica, finanziaria e patrimoniale, chiarezza di visione, risorse adeguate per un futuro di crescita. Come presidente e azionista non posso che rivolgere al dottor Mauri il più sincero e caloroso ringraziamento per la professionalità, il coraggio, l’entusiasmo dimostrati, assieme ai migliori auguri per i nuovi impegni che lo attendono in altri ambiti di attività del gruppo Fininvest, a conferma di un legame proficuo che non si interrompe con la sua decisione di non ricandidarsi per la guida della Mondadori. La nomina ad amministratore delegato del dottor Antonio Porro, che il consiglio di amministrazione ha deciso oggi, avviene in una linea di assoluta continuità e coerenza. La Mondadori Libri, di cui il dottor Porro era già responsabile, rappresenta infatti il core business della casa editrice e la fonte di gran lunga principale della sua redditività. La missione a lui affidata non può che vedere tra i principali obiettivi la crescita e lo sviluppo, assieme al consolidamento dei risultati raggiunti. La nomina del dottor Porro, da molti anni in Mondadori, conferma ancora una volta l’attenzione dell’azienda nel far crescere e valorizzare i talenti professionali al proprio interno. A lui, gli auguri più caldi e più sentiti di buon lavoro”.