Harmony Terzo Tempo, una nuova collana di “storie di eros felice fra over 60”

“Terzo Tempo” è una nuova collana di libri, “frutto di un progetto congiunto tra la narrativa italiana di HarperCollins Italia e i periodici di Harmony“, che vuole essere “il manifesto di un modo nuovo di vivere l’amore anche quando non si è più giovani”.

Il progetto legato al marchio che da quarantuno anni propone in Italia romance (circa 600 novità all’anno e oltre 1300 autrici), è affidato alla scrittrice Lidia Ravera. Nella presentazione si legge che “l’obiettivo è offrire alle donne di ogni età l’opportunità di rispecchiarsi in romanzi dove le protagoniste hanno raggiunto e felicemente superato i compleanni più scomodi: non hanno più vent’anni, e nemmeno trenta, o quaranta. Ma, come gli uomini, possono diventare affascinanti, potenti, divertenti, allegre e forti, desiderabili e, soprattutto, capaci di desiderare. Perché i desideri non invecchiano, mai”.

I primi due romanzi della collana usciranno il 10 febbraio (al prezzo di copertina di 8,90 euro, e in ebook a 5,99 euro). Si tratta di Sospesi tra cielo e mare di Emanuela Giordano e di Ancora bella di Linda Brunetta, che saranno disponibili in contemporanea in libreria, in edicola e in digitale con il marchio Harmony Terzo Tempo.



Un libro del 2019 di Lidia Ravera, autrice di più di trenta romanzi, e che dal 2013 al 2018 ha ricoperto il ruolo di Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili della Regione Lazio, dà il titolo della collana.

Ravera “rivendica il diritto delle donne di liberarsi dagli stereotipi legati al terzo tempo, di non essere discriminate solo perché non più giovani e di non essere considerate fuori tempo massimo o ridicole se non vogliono rinunciare all’amore e a vivere una vita piena e felice, fino in fondo”. E sottolinea: “In Italia gli over 60 sono quasi il 30% della popolazione, circa 17 milioni di persone. Godono di buona salute, si sentono ancora giovani, hanno davanti a loro altri tre decenni di vita. E vivere vuol dire amare, essere amati, incontrare persone nuove, sedurre, sognare e progettare, ma non c’è una narrazione che li veda protagonisti dell’amore, della seduzione, della passione. I protagonisti dei romanzi d’amore hanno sempre vent’anni. Terzo Tempo è una collana di romanzi che racconta storie di eros felice fra over 60, perché gli over 60 si sentano legittimati a sognare, a progettare, a conquistare. Perché si sentano forti abbastanza per inventare un nuovo linguaggio dei corpi, un nuovo galateo dei sentimenti, nuove cerimonie d’amore. Immaginare un’eterna primavera delle emozioni, liberarsi, liberare lettrici e lettori dagli stereotipi che rendono – soprattutto per le donne – così triste non essere più giovani. Per una vita che duri tutta la vita. Ecco l’obiettivo di Terzo Tempo. Per me questo progetto è un gesto politico“.



Per Laura Donnini, AD e publisher di HarperCollins Italia, “l’idea che sta alla base della collana Terzo Tempo è connaturata al DNA della casa editrice, da sempre vicino alle donne. Con Harmony raggiungiamo migliaia di fedelissime lettrici da ormai moltissimi anni, una vera comunità che ama leggere e confrontarsi; negli anni Ottanta Harmony è stato simbolo di una rivoluzione culturale e nel corso del tempo è stato in grado di rinnovarsi, rimanendo un forte fenomeno di costume che attraversa tutti i continenti. Oggi, la vitalità di Harmony conosce un nuovo, importante ed unico tassello: lo sguardo e il gesto insostituibile di Lidia Ravera”.

Fotografia header: Lidia Ravera - foto di Anna Nadalig