Il Premio Goncourt 2021 a Mohamed Mbougar Sarr

A vincere il prestigioso Premio Goncourt 2021 è Mohamed Mbougar Sarr, con il romanzo La plus secrète mémoire des hommes, edito in Francia da Philippe Rey. Il romanzo sarà presto pubblicato in Italia dalle Edizioni E/O.

Quello di Mbougar Sarr, nato in Senegal nel 1990 e poi trasferitosi in Francia, dove l’autore ha studiato letteratura e filosofia presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales di Parigi, è un romanzo di formazione e al contempo un’inchiesta sulle tracce di un autore misterioso, guidata da un giovane scrittore africano a Parigi: nel 2018 Diégane Latyr Faye scopre infatti un libro pubblicato nel 1938 e intitolato Il labirinto del disumano. Sono andate perdute le tracce dell’autore, così Diégane, affascinato dalla vicenda, si dedica alla ricerca del misterioso T. C. Elimane, durante la quale affronta tragedie come il colonialismo e la Shoah. Dal Senegal alla Francia, passando per l’Argentina, quale verità lo attende al centro del labirinto?

Mohamed Mbougar Sarr è già stato insignito di diversi premi, tra cui il Premio Stéphane Hessel per la sua novella La cale (2014). Con E/O ha pubblicato Terra violata, romanzo grazie al quale nel 2015, a soli 25 anni, ha vinto il Premio Ahmadou Kourouma al Salone del Libro di Ginevra e il Gran premio del romanzo meticcio all’isola della Réunion.