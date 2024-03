ilLibraio.it su Linkedin: dati, notizie e retroscena sul mondo dell’editoria

Ogni giorno notizie, interviste, dati, approfondimenti, retroscena sul mondo (in evoluzione) dell’editoria libraria: ilLibraio.it è anche su Linkedin, per rivolgersi (non solo) alle addetti e agli addetti ai lavori del settore…

Ogni giorno notizie, interviste, dati, approfondimenti, retroscena sul mondo (in evoluzione) dell’editoria libraria: ilLibraio.it è anche su Linkedin, per rivolgersi non solo alle addetti e agli addetti ai lavori del settore, ai media e alle professioniste e ai professionisti della comunicazione e della cultura ma, più in generale, alle lettrici e ai lettori di ogni età (compresi i tanti giovani che sognano di lavorare all’interno delle case editrici o in libreria).

La pagina Linkedin del sito ilLibraio.it (dal 2014 un riferimento online per il mondo del libro) è dunque un ulteriore spazio gratuito per restare aggiornati sulle novità nel settore editoriale, e una delle numerose modalità (oltre al canale Telegram e alle nostre newsletter, ad esempio) per non perdere i nostri contenuti giornalistici.

Del resto, ormai da qualche anno Linkedin vive una ritrovata centralità ed è utilizzato sia da chi è in cerca di nuove opportunità (e contatti) professionali sia da chi cerca informazioni e stimoli autorevoli sugli ambiti d’interesse.

Il nostro intento resta quello di raggiungere le lettrici e i lettori nei sempre più numerosi spazi digitali a disposizione, in un contesto (quello legato alla fruizione dei contenuti online) in rapida trasformazione.