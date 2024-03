“Indie Tree”: al via la collaborazione tra editori e librerie indipendenti

Viene definito “un patto di collaborazione commerciale tra Editori indipendenti e librerie indipendenti.Con uno sguardo sempre rivolto ai lettori”. Parliamo di “Indie Tree”, un progetto ideato dalle reti di promozione editoriale Promedi e NW Consulenza e Marketing Editoriale (e va ad aggiungersi agli altri servizi di supporto erogati alle librerie indipendenti come Libri da Asporto, ideato durante la pandemia, e LdAcademy).

Enrico Quaglia, direttore generale di Promedi e NW Consulenza e Marketing Editoriale, sottolinea che “quella dell’albero è la metafora perfetta per rappresentare lo spirito che muove il nostro lavoro: simboleggia vitalità e coraggio nel rinnovarsi, forza di adattamento e resilienza di fronte alle avversità”.

Indie Tree coinvolge oltre 60 marchi editoriali “e un potenziale di circa 300 librerie indipendenti sul territorio nazionale”. Questo progetto “vuole connettere i vari attori della filiera editoriale indipendente – case editrici, reti di promozione, librerie – per favorire la loro collaborazione e promuovere circuiti e accordi commerciali finalizzati alla crescita in un contesto competitivo sempre più sfidante. Le librerie indipendenti spesso sono dei veri e propri presidi culturali in aree e territori dove poco altro esiste per la lettura e la cultura, e anche per questo vanno sostenute”.

Con Indie Tree “gli editori concedono alle librerie partecipanti condizioni commerciali di maggior favore e mettono a loro disposizione materiali e iniziative promozionali e di comunicazione”; inoltre, le librerie aderenti “si impegnano a incrementare la presenza degli editori attraverso l’ottimizzazione dell’assortimento dei titoli di catalogo e novità e l’incremento delle attività di comunicazione, online e offline, con vetrine e promo gadget dedicate”; dal canto loro, le reti promozionali “promuovono e monitorano il progetto e supportano le librerie nelle iniziative che permetteranno loro di raggiungere l’obiettivo di crescita concordato”.

Per Sandro Ferri di edizioni e/o aggiunge: “Le librerie indipendenti svolgono un lavoro prezioso (…). Vanno dunque sostenute, in particolare dagli editori indipendenti, che non hanno, al contrario dei grandi gruppi editoriali, negozi di loro proprietà dove vendere i propri libri. (…) In Francia e negli Stati Uniti, dove le librerie indipendenti godono di trattamento migliore da parte dello Stato o da parte degli editori, riescono ad avere una vita più agevole. L’iniziativa di Indie Tree va in questo senso e noi editori indipendenti siamo orgogliosi di portarla avanti”.

Aderisce anche Antonio Sellerio: “Indie Tree è un progetto che punta a rafforzare il legame e la collaborazione fra editori e librai indipendenti, da sempre il tramite più autorevole tra chi i libri li produce e chi li legge…”.

Per Manuela Stefanelli della Libreria Hoepli di Milano “Indie Tree è un nuovo progetto interessante e coraggioso, che riconosce alle librerie indipendenti un ruolo centrale…”.