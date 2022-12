“Io leggo – Ad alta voce”: una rete di festival per “creare una comunità educante di adulti e ragazzi”

Si può fare un “festival dei festival”? È quanto si propone il progetto “Io leggo – Ad alta voce”, ideato e curato dall’Associazione SciogliLibro, per rispondere al Bando Ad alta voce 2020 del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura.

Nella creazione di questa rete, come sottolinea Teresa Porcella, ideatrice e curatrice del progetto e Presidente di SciogliLibro, l’idea è di mettere a sistema non solo i festival letterari, ma tutti quei professionisti e quelle realtà locali (scuole, università, biblioteche, librerie, associazioni, musei e teatri…) “che hanno come intento e come prassi formativa costante la valorizzazione della lettura ad alta voce, grazie ad autori, attori, formatori ed editori specializzati nell’accessibilità e nella comunicazione, con particolare attenzione alla produzione degli editori Telos e Emons audiolibri, partner del progetto”.

Come si spiega nella presentazione, “l’azione, che vede coinvolti moltisoggetti aderenti a Patti locali per la lettura, rinforza lo spirito di rete che i festival e gli enti identificati hanno già mostrato nelle loro azioni istituzionali nel tempo”.

La rete di “Io leggo – Ad alta voce”, consentirà dunque lo scambio di idee e buone prassi non solo a livello regionale, ma nazionale, mettendo a sistema 6 regioni (Toscana, Emilia Romagna, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna), che hanno puntato a fasce d’età o a modelli d’approccio complementari.

Tra le manifestazioni coinvolte, il Festival Tuttestorie (Cagliari), Mare di Libri (Rimini), Buck (Foggia) Lettori in cammino (Firenzuola), Leggenda (Empoli), Festa del libro di Zafferana, Festa del libro di Enna, Testo e Fiera dell’editoria di Firenze.

Lo sforzo è quello di “creare una comunità educante di adulti e ragazzi, che rafforzi la conoscenza del sé e degli altri, partendo dalla parola detta, dai suoi suoni, anche nelle declinazioni dei dialetti e delle lingue straniere”.

Il percorso previsto “renderà protagonisti adulti e ragazzi in modo integrato e sinergico, così da mostrare quanto e come la lettura ad alta voce sia, anzitutto, strumento di relazione. In questa dimensione di trasversalità delle attività e delle competenze, va il coinvolgimento dei ragazzi e delle ragazze anche sul piano organizzativo, visto che il gruppo dei ragazzi e delle ragazze del blog Qualcuno con cui correre, coordinati da Matteo Biagi, affiancherà l’ufficio stampa di Valeria Frasca e Isabella d’Amico anche per le attività di comunicazione legate agli eventi in presenza nei singoli festival”.

Fotografia header: GettyEditorial 01-07-2021