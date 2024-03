Parliamo di un romanzo di formazione di culto, Jack Frusciante è uscito dal gruppo, che uscì in appena 200 copie nell’estate 1994, e che nel giro di qualche mese si trasformò in un fenomeno editoriale e di costume. Quel libro d’esordio in tiratura limitata, firmato da uno sconosciuto diciannovenne bolognese, Enrico Brizzi, è diventato un libro di culto generazionale, vendendo complessivamente due milioni di copie. C’è chi lo ha definito il “giovane Holden italiano”.

A trent’anni esatti dalla pubblicazione di Jack Frusciante è uscito dal gruppo (che nel ’96 ha ispirato l’omonimo film), Brizzi ha deciso di scrivere il seguito del suo libro più noto, “riaprendo l’archivio magnetico del vecchio Alex e rivelando che cosa è accaduto dopo la separazione dei due protagonisti: Alex e Aidi…”.

Spiega l’autore: “Dopo il successo di Jack Frusciante è uscito dal gruppo subii pressioni molto forti da editori e produttori cinematografici perché ne scrivessi il seguito, ma ho sempre preferito dedicarmi ad altre storie. Ancora a distanza di trent’anni i lettori mi chiedono che fine hanno fatto il vecchio Alex e la soave Adelaide, e l’affetto nei loro confronti è commovente; c’è chi scrive di aver dato ai figli i loro nomi, chi mi ringrazia per avergli fatto conoscere Bologna, oppure determinati autori e musicisti citati nel romanzo, chi ne parla addirittura come del libro fondamentale della propria vita”.

Nella nota dell’editore Brizzi ha aggiunto: “Non so da dove nasca l’urgenza di raccontare una certa storia, ma so che è insopprimibile. E qualche mese fa mi sono trovato io per primo meravigliato e turbato a scrivere nuovamente di quei due. Sono prigioniero di questo rock ‘n’ roll e non posso farci niente. Ora il testo è completo, e nei prossimi mesi lavorerò con calma all’editing. Inutile nascondere che sono molto emozionato all’idea di quel che accadrà a settembre, quando il nuovo romanzo uscirà per HarperCollins. Di una cosa però sono certo: ho sempre scritto per sperimentare la magia della narrazione, e questa volta sento intorno a me un’energia speciale, quella di una vecchia canzone che ti ha cambiato la vita da ragazzo e che, per miracolo, suona ancora”