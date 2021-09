“Lettori si diventa”, nuovo progetto rivolto al mondo della scuola

Un nuovo progetto rivolto al mondo della scuola e dedicato ai lettori di domani. Si chiama, non a caso, Lettori si diventa l’iniziativa annunciata da Adriano Salani Editore, proprio mentre si avvicina la riapertura delle scuole, e dopo che l’ultimo anno e mezzo ha sottolineato ancora una volta quanto la cura e il buon funzionamento dell’istruzione siano di fondamentale importanza, non solo per il benessere di bambini e ragazzi ma di tutto il tessuto sociale, riportando al centro l’importanza dell’incontro e della socialità.

In Italia, dati alla mano, sono proprio i ragazzi e le ragazze i lettori più forti. Dall’indagine AIE presentata il 15 giugno scorso alla Bologna Children’s Book Fair, emerge infatti che i lettori under 14 sono il 77% contro il 61% degli adulti. Ma i dati ci dicono anche che, se la spinta dei più piccoli verso la lettura è spesso legata agli stimoli ricevuti in famiglia, quando ci si avvicina alla preadolescenza e all’adolescenza, questa si stempera in certi casi fino a scomparire. “In questo quadro l’istruzione scolastica gioca quindi un ruolo fondamentale di stimolo e indirizzo”, si legge nella presentazione del progetto di Salani.

UN PROGETTO RIVOLTO AGLI INSEGNANTI E NON SOLO

“Proprio per questo siamo felici di presentare Lettori si diventa, il progetto Salani dedicato alle scuole e rivolto agli insegnanti e a tutti i promotori dell’educazione alla lettura nella scuola primaria e secondaria di primo grado, tra cui non bisogna dimenticare le librerie, presidi fondamentali per la promozione della cultura”. Lettori si diventa “nasce per arricchire l’offerta didattica e vuole essere una vera e propria missione culturale volta a creare i lettori di domani. Un tassello molto importante è il ponte che Salani vuole costruire per mettere in contatto i ragazzi con i suoi autori, i veri protagonisti dell’iniziativa”.

“Da quasi centosessant’anni Salani è un osservatorio sul mondo giovanile, ha segnato l’immaginario di intere generazioni di lettori e ha sempre messo in primo piano il valore della lettura negli anni cruciali dell’infanzia e della prima adolescenza. Perché leggere non venga percepito solo come un dovere, ma anche come un piacere e una ricchezza che apre a infinite nuove visioni del mondo”.

“Come potete leggere nel moto che accompagna la casa editrice, da quasi centosessant’anni crediamo che basti un libro per essere un po’ più felici! È questo, nell’essenza, anche il messaggio che vorremmo attraverso tutti voi, e con voi, far arrivare ai bambini, ai ragazzi. Insieme, noi e voi, condividiamo il lavoro più bello del mondo: prendersi cura dei giovani e della loro crescita in armonia e sapienza, perché, come sappiamo, nei primi anni di vita tutto prende forma”, sottolinea Mariagrazia Mazzitelli, direttrice editoriale di Salani Editore.

IL CATALOGO GRATUITO

Sul sito dedicato sono disponibili le informazioni utili relative al progetto scuola e agli incontri con gli autori (tra gli altri, Matteo Bussola, Ilide Carmignani, Gherardo Colombo, Giuseppe Festa, Elisabetta Gnone, Laura Imai Messina, Rosella Postorino, Andrea Vitali). È inoltre disponibile il download gratuito del pratico e ricco catalogo Lettori si diventa, “pensato e strutturato da Salani per fornire a insegnanti e operatori culturali un importante strumento per ideare nuove attività da affiancare al programma scolastico”. Sarà quindi possibile strutturare percorsi didattici per affrontare “temi sempre più necessari nel bagaglio formativo dello studente, tra cui: lo sviluppo sostenibile, i diritti, l’educazione civica, la conoscenza di sé, l’incontro con altre culture e lo sviluppo del pensiero critico”.

CRITICI SI DIVENTA…

Lettori si diventa, sì, ma anche critici si diventa: i ragazzi, infatti, una volta avvenuto l’incontro con l’autore, avranno la possibilità di trasformarsi in piccoli critici, e lo studente o la classe che avrà scritto la recensione migliore darà la possibilità alla sua scuola di ricevere una donazione di 1.000 €.

L’APPUNTAMENTO SU FACEBOOK

Il 20 settembre, alle ore 18, gli autori Matteo Bussola e Rosella Postorino, la direttrice editoriale di Salani Mariagrazia Mazzitelli e Giordana Piccinini di Hamelin, moderati dal giornalista Antonio Prudenzano, interverranno nello speciale evento LibLive dedicato a Lettori si diventa sulla pagina Facebook de ilLibraio.it.

