Dalla Sicilia i libri “per anime affini” di Nous

Una piccola casa editrice siciliana, Nous, fondata a San Giovanni La Punta (Catania) da due amiche, Chiara Sicurella e Giuditta Busà, che puntano a proporre opere che sappiano leggere la realtà da una prospettiva nuova.

Nella cultura antica, infatti, Nous è la facoltà dell’intelletto, ed è anche la porta d’accesso a una conoscenza superiore, quella scintilla dell’anima che avvicina l’umano al divino e dà senso all’esistenza, in una dimensione di gioia e pienezza. Sicurella e Busà amano descrivere la loro casa editrice, che pubblica non oltre dieci titoli l’anno, come un luogo che accoglie senza escludere, protegge e si prende cura, un luogo in cui riconoscersi, una casa per anime affini.

In catalogo troviamo opere molto diverse tra loro. Tra queste, Sono come suono di Salvatore Farruggio e Mario Danilo Rosa, un saggio che racconta di un pionieristico laboratorio di musicoterapia in un carcere minorile; Non mi stanco mai di un cielo azzurro di Gabriella Trovato, un saggio narrativo sul potere trasformativo dell’arte e della creatività; L’invidia per la Sfera di Antonio Famà, un’opera slipstream che propone una teoria dell’esistenza in chiave weird; La Macchia di Chiara Besozzi Valentini e Letizia Vidiama Carugati, un albo illustrato per i più piccoli, sul valore dell’amicizia e dell’ecologia; e ancora, Quello che resta di Martina Ásero, un romanzo di formazione onirico e fiabesco.

Tra le ultime novità, Al centro del fuoco di Oriah Mountain Dreamer, libro mindfulness di successo, tradotto in 15 lingue, pensato per chi è alla ricerca dell’autenticità nel rapporto con sé e con gli altri, e guida utile per liberare la propria creatività e per imparare a gestire le proprie emozioni tramite esercizi di meditazione legati ognuno a un sentimento diverso.