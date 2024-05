“Storie che contengono sempre qualcosa di inaspettato”: le prime uscite della collana “b8ttoni”

“Proprio come i bottoni, che possono saltare in qualsiasi momento, queste storie contengono sempre qualcosa di inaspettato e inesplorato, una miccia pronta ad accendersi”. Alla scoperta di b8ttoni, la nuova collana di narrativa italiana di 8tto edizioni, casa editrice indipendente milanese tutta al femminile

Quelle che compongono b8ttoni, la nuova collana di narrativa italiana di 8tto edizioni, “sono storie vicine a noi, che raccontano il nostro presente e ci parlano in una lingua familiare. Proprio come i bottoni, che possono saltare in qualsiasi momento, queste storie contengono sempre qualcosa di inaspettato e inesplorato, una miccia pronta ad accendersi”.

Presenta così la sua nuova collana la casa editrice indipendente milanese tutta al femminile, animata dalla passione delle sue fondatrici: Alessandra, Benedetta e Manola (qui il nostro articolo del 2019 sul lancio del progetto, ndr).

Si parte con La giraffa non c’entra di Irene Bonino, Il corpo inverso di Barbara Guazzini, È atroce la luce di Stefano Galardini ed Erba verde è il nostro letto di Marina Milani.

Il 7 giugno è previsto il lancio con i primi due titoli, La giraffa non c’entra e Il corpo inverso, che saranno presentati al pubblico per la prima volta a Una Marina di Libri (Palermo), a cui seguiranno in autunno gli altri due libri della collana.