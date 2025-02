Novità in libreria e fascette d’autore, una scelta controcorrente

Niente più fascette di scrittrici e scrittori dedicate alle novità dei loro colleghi, da usare in copertina o per il materiale promozionale della novità di turno. Le motivazioni dietro alla scelta controcorrente di Simon & Schuster

Una scelta controcorrente, che arriva da un importante editore d’oltreoceano: Simon & Schuster. In una riflessione ospitata da Publishersweekly.com, Sean Manning, Executive Editor del Gruppo, ha spiegato che dall’anno in corso il marchio principale di Simon & Schuster non chiederà più alle autrici o agli autori in uscita di ottenere (con l’aiuto della casa editrice e dell’agenzia letteraria di turno) dei blurb da parte di altri scrittori e scrittrici per i loro nuovi libri.

Niente più fascette di scrittrici e scrittori dedicate alle novità dei loro colleghi, quindi, da usare in copertina o per il materiale promozionale della novità di turno. Anche perché alcuni degli ultimi successi della casa editrice non hanno una fascetta d’autore (non solo, come fa notare sempre Sean Manning, è stato così anche in passato, ad esempio per le prime edizioni di Psycho, Catch-22 e Tutti gli uomini del presidente).

Periodicamente nel mondo dell’editoria libraria si discute di fascette, più o meno pertinenti/esagerate, più o meno efficaci e più o meno invasive. In questo caso, l’editore sottolinea come, ad esempio, nel mondo del cinema non esistano le fascette in cui registi esaltano i nuovi film di altri colleghi, e lo stesso avviene per altre forme d’arte.

L’editore ne fa da un lato una questione di limitato impatto sul pubblico e dall’altro una questione di tempo e stress risparmiato per chiedere e ottenere blurb: “Ho la sensazione che la maggior parte degli autori e delle autrici sia d’accordo”.

Staremo a vedere se altri marchi seguiranno Simon & Schuster o se, presto, sarà invece Simon & Schuster a fare retromarcia su questa decisione…

Fotografia header: GettyEditorial 01-06-2021